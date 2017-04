Bloemen in het kasteel

Met een zevende editie mag je gerust van een traditie spreken. Dit jaar zet de Koninklijke Unie van Floristen van België het kasteel d'Ursel in Hingene in de bloemen met het evenement Fleurs des Dames. Het thema dit jaar is 'Fairytales'. Een dertigtal Belgische floristen creëren er zowel in het kasteel als in het park unieke bloementaferelen in uiteenlopende stijlen. Van strak en klassiek, over uitbundig, nonchalant tot exuberant en exotisch... je ontdekt het er allemaal. Een unieke belevenis voor wie van bloemen en bloemschikken houdt.

Fleurs des Dames vindt plaats van 21 t.e.m. 24/04. Alle info vind je op de website.