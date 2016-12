België voor en door kinderen

Lang geleden dat ik van een boek de inleiding begon te lezen en die meteen tot het einde doorlas. Het zegt alles over 'België voor kinderen en hun baasjes'. Dit is een boek dat zijn doelgroep ernstig neemt, en die doelgroep zijn kinderen en hun ouders. Schrijfster Kristien in-'t-Ven en fotografe Greetje Van Buggenhout treffen precies de goede toon - levendig, speels, grappig -, en dat maakt een heel praktisch boek meteen ook bijzonder fijn om te lezen.

Waarover gaat het? Een verkenning, voor elk van de tien Belgische provincies, van plekjes en activiteiten die geknipt zijn voor kinderen. En het gaat niet zomaar om een boel lijstjes: Kristien en Greetje zijn de voorbije jaren met Mirtha, Felix en Lucy eropuit getrokken om veel van die adressen zelf te gaan uitproberen. Dat leverde krantenartikels, tv-reportages en een blog op, en uiteindelijk ook dit boek. De plekken die worden bezocht zijn natuurlijk niet altijd nieuw - het Red Star Line Museum in Antwerpen en de scheepslift van Strépy zitten er bijvoorbeeld in - maar ze worden met kinderogen bekeken, en dat maakt een groot verschil.

Het boek heeft als boventitel 'Dingenzoekers', en dat wordt vertaald in verschillende onderdeeltjes, die per provincie terugkomen. Telkens twee keer 'Dingen doen', grotere evenementen of activiteiten, met een kort belevingsverhaal. 'Dingen eten', bezoeken aan twee restaurants. 'Dingen dromen', de ervaring van een logeerplek. En 'Nog dingen doen', met een massa kleinere suggesties voor binnen- én buitenactiviteiten. Bovendien krijg je per provincie nog eens een boel tips, gekozen door een jongen of meisje tussen 8 en 12 jaar, én door een bekende Belg (Evi Brutin van Karrewiet, chef-kok Sofie Dumont, zanger Kapitein Winokio...).

'België voor kinderen en hun baasjes' is een heerlijk boek voor en door kinderen tussen pakweg 8 en 12 jaar die eropuit willen in eigen land, en hun (groot)ouders. En stiekem ook voor iedereen, niet alleen vanwege de ruim 300 tips voor uitstappen, maar ook voor de aanstekelijke stijl en foto's.

Kristien in-' t-Ven en Greetje Van Buggenhout, 'Dingenzoekers - België voor kinderen en hun baasjes', 256 p., uitg. Luster, 19,95 euro.