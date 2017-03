Beestenboel in 't Bau-huis

Op zondag 26 maart is het een echte beestenboel in 't Bau-huis in Sint Niklaas. Voor wie de mooiste kikkers en andere amfibieën wil bekijken, is de Terra fair een uitgelezen kans. De Rodent fair is een bezoekje waard voor knaagdierenliefhebbers.