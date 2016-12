Agentschap voor Natuur en Bos opent een nieuwe hondenzone

Een hondenzone is een omheinde groenzone waar honden - onder toeziend oog van hun baasjes - in alle veiligheid kunnen rondlopen en spelen zonder anderen te hinderen. In veel gemeentelijke en provinciale parken vind je zo'n plek. Minder bekend is dat ook in een aantal Vlaamse bossen en natuurgebieden dergelijke zones zijn ingericht. De eerste dateert al van 2009 en in het Bulskampveld in Beernem is nu de 36ste hondenzone geopend.

Griet Buyse van het Agentschap voor Natuur en Bos: "Het is belangrijk dat iedereen zijn plek kan vinden in de Vlaamse natuur. We moeten natuurlijk wel rekening houden met de ecologische draagkracht van het gebied, maar ook met de andere natuurbezoekers. Voor fietsers, lopers en kinderen zijn loslopende honden echt niet fijn. Daarom zoeken we waar het kan naar specifieke hondenlosloopzones."

Op deze afgesloten plaats kunnen honden veilig vrij rondlopen en ravotten. Maar de hondenzone is geen hondentoilet. 'Ongelukjes' moeten dan ook worden opgeruimd. En in de rest van het gebied of in bossen en natuurgebieden waar geen hondenzones zijn, moet de hond wél aan de leiband en op de paden blijven.

Griet Buyse: "We begrijpen dat dit niet altijd prettig is voor honden en hun baasjes, maar andere kinderen en volwassenen die komen genieten van de natuur zijn vaak bang voor onbekende honden. Bovendien ondervinden broedende vogels en andere dieren last van rondsnuffelende honden die van de paden gaan."