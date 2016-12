7 toeristische klassiekers die de moeite waard blijven

Mini-Europe

Vlak bij het Atomium vind je Mini-Europe, een miniaturenpark waar 350 bijzondere monumenten van over heel Europa verzameld zijn. Van de Eiffeltoren en Big Ben over de Akropolis en de toren van Pisa, tot de Venetiaanse gondels en de Brusselse Grote Markt. In de maand augustus (zaterdagen 6, 13 en 20/08) kan je het park ook bij avond bezoeken: Mini-Europe by Night is een klank- en lichtshow die wordt afgerond met een muzikaal vuurwerk.

Seafront

Je kan natuurlijk naar het strand trekken, maar ook daarnaast valt er aan onze kust een en ander te beleven. In Seafront, bijvoorbeeld, een maritiem themapark dat is ondergebracht in de voormalige vismijn van Zeebrugge. Je maakt er kennis met de visserijwereld, je kan er je kennis testen en je een lesje visserslatijn volgen. En je kan een bezoek brengen aan twee machtige schepen: een Russische onderzeeër (de enige die België rijk is) en het lichtschip West-Hinder. Er zijn aan de kust nog andere schepen te bewonderen - zoals bijvoorbeeld de Amandine in Oostende - maar in zijn soort is Seafront uniek.

De mijn van Blegny

De mijnsite van Blegny is niet alleen erkend als Unesco-werelderfgoed, het is ook een van de mooiste van ons land. Bovendien is dit de enige mijn in België waar je nog met een liftkooi kun afdalen om de ondergrondse gangen te bezoeken. Aanvankelijk zelfs tot 234 m, maar door het stijgende grondwater was men genoodzaakt om de bezoekersdiepte tot 60 m terug te brengen. De gidsen hebben zelf ook een mijnwerkersverleden en zetten kinderen aan het werk: die mogen proberen het kolenwagentje te duwen, zoals hun leeftijdgenootjes dat zovele jaren gelden ook deden.

Bokrijk

Een klassieker onder de klassiekers: het openluchtmuseum van Bokrijk, met zijn tientallen (114 om precies te zijn) gebouwen en monumenten. Omdat de authentieke huizen, boerderijen, molens en kerkjes vaak bewaard bleven mét hun inboedel, krijg je een mooi beeld van hoe het leven in vroeger tijden was. Op 31 juli trekt er een grootse parade met meer dan 20 antieke koetsen door het domein. In samenwerking met Het Geluidshuis realiseerde Bokrijk dit jaar ook het hoorspel 'De Bokrokker', dat het verhaal vertelt van de allerbraafste smid van Bokrijk die bij een bende bandieten als de Bokkenrijders terecht komt. Het bevat de woordspelingen, grappen en knotsgekke liedjes, die je van Het Geluidshuis mag verwachten.

De Leeuw van Waterloo

Lange tijd dé bestemming voor een schoolreis: de Leeuw van Waterloo, die eigenlijk niet in Waterloo staat maar op het grondgebied van Eigenbrakel. Het blijft een monument om u tegen te zeggen. Wie de 226 treden beklimt, wordt beloond met een uitzicht op wat in 1815 een slagveld was. Hier streden 300.000 mannen uit zeven naties tegen elkaar. Een eenvoudig bord maakt duidelijk wie in dit enorme slagveld waar gepositioneerd was. De afloop is gekend, maar wie het gejoel, geschreeuw en gebulder van het slagveld wil horen, vindt zijn gading in het Panorama. Dit enorme fresco, 110 meter breed en 12 meter hoog, werd ontworpen in 1912. Ondanks wat haperend onderhoud en lichtjes gedateerde geluidseffecten blijft deze rotonde indrukwekkend, zelfs in digitale tijden.

De Grotten van Han

Al meer dan 250 jaar zijn de Grotten van Han een begrip bij toeristen. De grot zelf is de grootste blikvanger en dankt haar bestaan aan de Lesse die er dwars doorheen stroomt. In het kalkmassief heeft de rivier bijna 17 kilometer gangen en grotten uitgeschuurd. Gangen waarin kalksteen, dat oplost in het binnensijpelende regenwater, zich afzet in de vorm van prachtige sculpturen. Maar daarnaast er ook het Wildpark, 250 hectare groot, waar je te voet of met de Safari Car op verkenning kan gaan. Om beren, wolven, lynxen, edelherten en bizons te spotten.

Dinomuseum

Een klassieker, maar altijd een voltreffer bij jonge avonturiers: het Dinomuseum. Je kan je natuurlijk beperken tot de indrukwekkende vaste collectie. Met als grote blikvanger natuurlijk met de Iguanodons die eind negentiende eeuw in de steenkoolmijn Bernissart werden ontdekt. Maar nog tot eind augustus kan je de tentoonstelling 'Wow - Wonders of Wildlife' bezoeken, waar je allerlei dieren in 'actie' ziet. Een kudde steenbokken springt van rots tot rots. Een wolf zit op de hielen van everzwijnen. Leeuwinnen grijpen vluchtende zebra's... Ze lijken uit een natuurdocumentaire geplukt en in volle actie bevroren.