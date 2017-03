5 x erop uit in de krokusvakantie

1. Zeepbellenfeest in Océade

Om toch al in de zomerse stemming te komen, kun je een bezoekje brengen aan Océade in Brussel. Tijdens de krokusvakantie wordt het zwembad vier keer per dag overladen met zeepbellen. Leuk om op te vangen, lek te prikken of tussen te dansen op carnavalsmuziek.

Zeepbellenfeest, nog tot 5/03

2. Ketnet Jr Carnaval

Ga tijdens de krokusvakantie naar Plopsa Indoor Hasselt en beleef een carnavalsfeestje om nooit meer te vergeten. De Ketnet-helden staan te popelen om samen met jou en je kinderen carnaval te vieren. Er zijn optredens en nadien zelfs meet & greets!

Ketnet Jr Carnaval, nog tot 4-5/03

3. Het Jeugdfilmfestival

In de steden Antwerpen, Kortrijk, Gent en Brugge wordt de rode loper uitgerold voor het Jeugdfilmfestival. Je kan er films gaan kijken en masterclasses en workshops volgen. De laatste dag van het festival wordt de prijs voor beste film 2017 uitgereikt.

Het Jeugdfilmfestival, nog tot 05/03

4. Spocje, festival voor kinderen en jongeren.

De vrijetijdsdiensten van Overijse organiseren samen met GC De Bosuil het grote vrijetijdsfestival SPOCJE. Er zijn ongeveer 100 activiteiten voor kind én ouders. Zo kun je gaan helpen op een boerderij of met je kleuter meedoen aan 'kleuteryoga'. Het thema van dit jaar: SPOCJE hangt het beest uit! Inschrijven is verplicht en doe je via de website.

SPOCJE, 27/02-03/03

5. Creatieve krokusvakantie in Technopolis

Wil je je kind tijdens deze vakantie toch iets bijbrengen op gebied van wetenschap? Dan is Technopolis de ideale plaats om naar toe te gaan. Tijdens de vakantie organiseren ze heel de dag door workshops voor kinderen vanaf 8 jaar. Ook zullen er wetenschapsshows, speciale demo's en tentoonstellingen zijn. Inschrijven is niet nodig.

Nog tot 04/03, in Technopolis

Tekst: Luca van Turnhout