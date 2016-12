In januari 2016 startte de zoektocht naar 1000 verschillende soorten in Provinciaal Groendomein De Averegten. Initiatiefnemer was domeinwachter Tom Huysmans: "Ik merkte dat er op de website www.waarnemingen.be heel weinig registraties waren uit de regio Heist-op-den-Berg en vond dat daar wel eens verandering in mocht komen. We mikten meteen hoog en wilden in 2016 minstens 1000 verschillende soorten spotten in De Averegten."

Met de loep door het park

Huysmans en bij uitbreiding alle domeinwachters van de Provinciale Groendomeinen Kempen stonden er niet alleen voor. Zowel fervente bezoekers, als natuurkenners als vrijwilligers van Natuurpunt en de vlinderwerkgroep Taxandria uit Turnhout liepen soms letterlijk met een loep door het park. Het doel was even eenvoudig als opwindend: zoveel mogelijk verschillende soorten zoeken, vinden en in kaart brengen.

Op zonnige dagen werden dan ook de meeste soorten geteld. Veel soorten zijn immers pas actief als de zon schijnt. Andere verblijven slechts tijdelijk in onze streken. Trekvogels als de zwaluw en de koekoek, bijvoorbeeld, tref je alleen van april tot september aan. Om ook die seizoensgebonden soorten in kaart te brengen, loopt de zoektocht nog tot eind 2016. In januari 2017 wordt de lange lijst met alle gevonden soorten bekendgemaakt.

Maar nu al zijn er meer dan 1000 verschillende soorten gespot. Onder meer 197 nachtvlinders, 248 planten, 248 paddenstoelen, 68 vogels, 40 kevers, 13 zoogdieren... in een domein van 100 ha groot. En er staan ook enkele zeldzame planten en dieren op de lijst zoals de hazelworm, het bont dikkopje en de tengere pantserjuffer.