10 tentoonstellingen om de culturele batterijen op te laden

1. The beauty of the beast, nog tot 15/09/17, Kasteel van Hingene

De kunstgeschiedenis begint met dieren. Meer dan 30.000 jaar geleden werden ze al vastgelegd in muurschilderingen. De tentoonstelling The Beauty of the Beast in kasteel d'Ursel stelt schilderijen tentoon uit de 16e,17e en 18e eeuw waarop dieren zijn afgebeeld. Ze worden aangevuld met werken van hedendaagse beeldende kunstenaars met een fascinatie voor dieren. Denk aan Wim Delvoye en Jan Fabre.

2. Kunstenfestival Watou, nog tot 03/09/17

Voor de 37ste editie van het Kunstenfestival Watou selecteerden de organisatoren creatieve makers die boeiende verhalen brengen over 'alleenigheid en ondraaglijke eenzaamheid'. Langsheen het parcours worden verhalen van kunstenaars en dichters samengebracht. Deze symbiose van beeldende kunst en poëzie is te vinden op tien verschillende locaties doorheen het dorp.

3. Rechts/Averechts, tot 1/10/17, Design museum Gent

'Rechts / Averechts' markeert het tienjarig bestaan van de afstudeerrichting textielontwerp aan KASK / School of Arts. Daarin wordt werk van internationale kunstenaars geconfronteerd met dat van alumni in een immersieve belevingstentoonstelling. Je wandelt niet alleen tussen, in en door de werken, maar kan je er ook aan voelen en op zitten.

Het kunstenaarscollectief 019 legt tot 17/09 als 'gastvrije bezetters' met zijn Museum of Moving Practice tijdelijk beslag op het historische pand Hôtel de Coninck. Dat doen ze door een verkenning via de achterkant van het museum, met een toren van 16 meter hoog en een nieuwe ingang in het museum via een gat in de wachtmuur. Verder zullen ze verschillende tentoonstellingen organiseren en een artistieke programmatie op poten zetten.

Tijdens dezelfde periode krijgen curatoren Hilde Bouchez en Marij de Brabandere carte blanche in de collectiepresentatie van Maarten van Severen om zijn wilde kant (foto) bloot te leggen: in zijn ontwerpen zit de ziel van een wild dier, van Severen was er de man niet naar om tamme consumptieobjecten op de wereld te zetten.

4. Nendo: invisible outlines, nog tot 01/10/17, Grand-Hornu

Het Japanse collectief Nendo is een creatieve duizendpoot: meubels, objecten, accessoires, snoepgoed, zelfs architecturale ingrepen: ze draaien er hun hand niet voor om. Hun vormentaal is typisch Japans verfijnd, maar straalt ook humor uit. Deze zomer zal Nendo alle ruimtes van het CID (centrum voor innovatie en design in Grand-Hornu) onveilig maken: stallen, hooimagazijn, atrium, noordvleugel... Zo vloeien creatie en locatie in elkaar over. Een unieke tentoonstelling.

5. Slottentoonstelling Manufacturies of Caring Space-Time, tot 27/08/17, MSK Gent

Tot 14 mei konden bezoekers van het MSK in Gent zelf afgedankte objecten een nieuw leven geven, door ze kunstig in te pakken bijvoorbeeld, of er een verhaal bij te schrijven. Dat project, 'Objections' genaamd, maakt deel uit van een tweejarig Europees initiatief waarbij drie collectieven van kunstenaars in drie culturele instellingen gingen samenwerken met lokale gemeenschappen.

Dat initiatief loopt nu ten einde. Alle projecten zijn terug naar Gent gereisd voor een grote slottentoonstelling, waaraan ook workshops, events en gesprekken zullen verbonden zijn. De nodige details vind je op www.manufactories.eu en www.mskgent.be

6. De Duitse negatieven 1917-1918, zomer en najaar, verschillende locaties

Tijdens de twee laatste jaren van de Eerste Wereldoorlog was het Belgisch cultureel erfgoed het onderwerp van een uitzonderlijk project. Tussen de zomer van 1917 en de herfst van 1918 maakten een groep van ongeveer dertig Duitse kunsthistorici, fotografen en architecten meer dan 10.000 opnames van Belgische kerken, begijnhoven, kastelen, burgerwoningen, gedenktekens, interieurs en kunstwerken.

In 1927 kocht de Belgische Staat de volledige collectie glasnegatieven op. Momenteel zijn de negatieven eigendom van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. De meest opvallende en vaak nooit getoonde beelden worden deze zomer op verschillende plaatsen in Vlaanderen geëxposeerd: het Warandepark in Brussel (tot 17/09), het STAM in Gent (tot 17/09), Provinciedomein Raversyde Oostende (tot 24/09), het Museum Mayer van den Bergh in Antwerpen (17/09), Belevingscentrum '14-'18 in Tildonk (tot 11/11) en in het Provinciaal Centrumvoor Cultureel Erfgoed in Hasselt (vanaf 10/09 tot begin 2018).

7. Once upon a time, tot 17/09/17, Jubelparkmuseum, Brussel

In het Jubelparkmuseum loopt een tentoonstelling die inzoomt op op enkele van de meest charmante kleinoden uit de rijke verzameling van oude horloges, namelijk geëmailleerde uurwerken uit de periode 1650-1850. De aandacht gaat uit naar de vakbekwaamheid van de emailleurs, de meesten onder hen Frans-Zwitsers, die met hun emailleerwerk eenvoudige uurwerken tot kostbare juweeltjes omvormden. De decors waren vaak geïnspireerd op de heersende voorkeuren en gebruiken, maar ook op meesterwerken uit de schilderkunst. Je ontdekt er frivole taferelen, herders en tuinen, landschappen met schepen, florale motieven en religieuze taferelen.

Het tentoonstellingsparcours wordt opgeluisterd door een twintigtal weelderige jurken in papier van de Belgische ontwerpster Isabelle de Borchgrave, replica's van kledingstukken uit die tijd. De jurken behoren tot de collectie "Papiers à la mode" waarin de artieste 300 jaar modegeschiedenis doorkruist, van koningin Elisabeth I tot Coco Chanel.

8. Timeless Beauty, tot 31/08/17, Gallo-Romeins Museum, Tongeren

In de expo 'Timeless Beauty' worden authentieke objecten en intrigerende teksten van Romeinse auteurs geconfronteerd met de sensuele foto's van kunstfotograaf Marc Lagrange. Samen brengen ze je in de ban van vrouwelijk schoon. Hoe maquilleerden dames zich tweeduizend jaar geleden? Welke sieraden droegen ze? Wat zat er in een Romeinse beautycase? Gebruiksvoorwerpen en educatieve films tonen hoe vrouwen uit het oude Rome zich mooi maakten en verzorgden. Aansluitend vertellen moderne vrouwen over de manier waarop ze hun lichaam beleven.

9. Museum De Reede, nieuw open, Antwerpen

Dit gloednieuwe museum in Antwerpen is uitsluitend gewijd aan grafisch werk en is een initiatief van de Nederlandse reder Harry Rutten. Het museum concentreert zich op drie meesters: Francisco Goya, Félicien Rops en Edvard Munch. Het werk van deze kunstenaars, kritische waarnemers van hun tijd, zal in dialoog gaan met realisaties van hedendaagse artiesten.

10. Het vernieuwde M Museum in Leuven

Je kent het wel, de typische choreografie van een museumbezoeker: je wandelt van beeld naar schilderij, leest het kaartje, zet enkele passen naar achter, kijkt nog eens en wandelt verder. Daar wilde M-Museum Leuven verandering in brengen. Het museum maakte van de nodige opfrisbeurt gebruik om zijn collectiepresentatie, en daarmee ook zijn volledige doen en denken over een nieuwe, hedendaagse boeg te gooien. De rijke collectie telt zo'n 52.000 kunstwerken en objecten van de middeleeuwen tot nu, en veel van die werken hebben nog nooit een plek in een tentoonstelling gekregen. "Jammer", vindt Peter Carpreau, Conservator Oude Kunst, "want M is een verzamelplaats van kunst en verhalen, met een rijke en gevarieerde collectie."

Daarom wordt de vaste collectie vooral minder vast. Je zal ze voortaan kunnen verkennen in een reeks korter lopende tentoonstellingen. Zo lopen er momenteel zes collectiepresentaties in een nieuwe scenografie - 'de kracht van beelden', 'verzamelen is een kunst', 'meesters in beeld', 'alles voor de vorm', 'kalenderwijzerplaat' en 'grenzeloos gastvrij' - samen met solotentoonstellingen van Aurélien Froment en Cécile B. Evans.