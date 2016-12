1 Vlieg en veel bijen

Voor veel jonge gezinnen is Vlieg geen onbekende. Vlieg, een project van CultuurNet Vlaanderen vzw, geeft het hele jaar door allerlei tips voor leuke en grappige activiteiten en organiseert zelf ook acties. De 'Schatten van Vlieg' is daar een van: een hele zomer lang kunnen kinderen (tot 12 jaar) daarnaar op zoek gaan. De schatkist bevat een code en daarmee kunnen ze prijzen winnen.

De meeste plaatselijke bibliotheken doen mee, maar ook in heel wat musea kan je met de kids op schattenjacht en zelfs op bepaalde evenementen (o.a. tijdens de Vierdaagse van de IJzer). Er zijn de klassiekers als het Rubenshuis, het Gallo-Romeins Museum, het Permekemuseum, het Navigo, of het Kasteel van Horst, bijvoorbeeld.

Maar er zijn ook heel wat minder voor de hand liggende plekjes: Fort Napoleon, de Stermolen, het provindiaal domein Het Leen, het Suikermuseum, de Plantentuin van Gent en het groentemuseum 't Grom.

Bijen centraal

In dit doemuseum rond groenten en tuinbouwerfgoed wordt de bij centraal geplaatst. Zij neemt jong en oud mee op sleeptouw voor een zoektocht door het museum en de tuinen. Je ontdekt het verschil tussen een mannetjesbij, een vrouwtjesbij en de koningin. Je leert kijken en dansen als een bij en je zoemt als vanzelf naar de schat.

In samenwerking met Herita worden in 't Grom ook enkele themadagen georganiseerd: 'drank en spijt van toen' (31/07 en 07/08) en 'arme-mensen-taart' (24/07 en 28.08). Ook leuk om te weten: elke eerste zondag van de maand (van maart tot oktober) wordt er vers hoevebrood gebakken. Vooraf reserveren is wel nodig!