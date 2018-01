ZwInspiratie

Eens met andere of nieuwe ogen kijken naar bekende en minder bekende Zwin-fenomenen. Dat is de bedoeling van de vier workshops en lezingen die de Provincie West-Vlaanderen organiseert in het Zwin Natuur Park.

Voordracht 'Vriezeganzen'

De eerste in de reeks vindt plaats op donderdag 9 november en heeft als thema de 'Vriezeganzen', die in het najaar neerstrijken in het Zwin. Wat zijn vriezeganzen precies? Waar komen ze vandaan? Zullen de vriezeganzen blijven komen als het niet meer vriest? ... deze en andere vragen krijgen een antwoord. Tijdens de voordracht worden beelden getoond van de vogels, daarna ga je de vogels spotten tijdens een wandeling met een Zwingids. Afsluiten gebeurt in Zwinbistro The Shelter met een stukje taart en koffie.

Kookworkshop 'Zilte Zondes'

Op donderdag 23 november neemt een Zwingids je mee voor een wandeling in de Zwinvlakte. Niet de vogels staan deze keer centraal, maar de typische Zwinplanten en -kruiden. Denk bijvoorbeeld aan zeekraal en lamsoor. Na de wandeling worden de planten in de kookklas verwerkt in gerechtjes die ook geproefd kunnen worden. Een ideale manier om nieuwe ingrediënten en smaken te verkennen.

Voordacht 'Biomimicry en slimmigheidjes in de natuur'

In de voordracht 'Biomimicry en slimmigheidjes in de natuur' (7 december) krijg je inzicht in de geniale oplossingen die de natuur bedacht heeft over miljoenen jaren evolutie. Na de voordracht neemt de Zwingids je mee het Zwin Natuur Park in op zoek naar natuurlijke elementen die de mens hebben geïnspireerd en aangezet om innovatieve oplossingen te vinden. Vleugels van vogels, bijvoorbeeld, zijn zo gebouwd dat er zo min mogelijk energie wordt verbruikt tijdens het vliegen. Dat diende als inspiratiebron voor de vliegtuigvleugels van vandaag. Na de wandeling staat de koffie meet een stukje taart klaar in Zwinbistro The Shelter.

Kruidenworkshop

De laatste in de rij is de kruidenworkshop op donderdag 21 december. Onder leiding van een herboriste ontdek je welke kruiden soelaas kunnen bieden voor typische winterkwaaltjes. Er worden kruidige zalfjes en drankjes gemaakt, die mee naar huis genomen mogen worden. Afsluiten gebeurt steeds met een drankje en een hapje.

Alle activiteiten vinden plaats van 14 tot 17 uur. Voor de lezingen betaal je 15 euro, voor de workshops 25 euro. Vooraf inschrijven is wel nodig en kan via www.zwin.be.