Zomers toeren

1. Toeren in Voeren

Landelijke Gilden organiseert jaarlijks een Streekzoektocht die je de mooiste plekjes van het Vlaamse platteland laat verkennen. Dit jaar trekt de tocht naar het meest oostelijke uithoekje van Vlaanderen: de Voerstreek. Traditioneel worden daarbij de landelijke troeven in de kijker gezet. Je zal dan ook vaak langs mooie landschappen, pittoreske dorpjes en kleine wegen passeren. Er zijn twee manieren om de Streekzoektocht uit te voeren: per auto en per fiets. Er zijn dan ook twee verschillende routes, en twee verschillende deelnemingsformulieren. De route voor auto's is 26 km lang, per fiets leg je 32 km af - en de tweede optie is een absolute aanrader. Je kunt zelf met fietsen komen (er is parkeerruimte genoeg) of ter plaatse gewone of elektrische fietsen huren (vooraf reserveren is nodig).

Je kunt de Streekzoektocht uitvoeren van 10 juni tot 3 september, al kan je enkele dagen beter vermijden. Deelnemen is gratis en iedereen, leden en niet-leden, mag meedoen. Per persoon mag er maar één ingevuld formulier worden ingestuurd en per adres is er hoogstens één winnaar. Er is een prijzenpot van 6000 euro, met fietsen, streekarrangementen enzovoort.

2. Lier en Pallieterland

Voor zijn jaarlijkse zomerzoektocht trekt het Davidsfonds dit keer naar Lier en het Pallieterland. Net als de voorbije jaren bestaat de Zomerzoektocht uit meerdere zoektochten: de Klassieke zoektocht en de Gezinszoektocht. Beide bestaan uit een lusvormig parcours dat vertrekt in het centrum van Lier en dat je met de auto of met de fiets kunt afleggen. Tussendoor los je op de stopplaatsen vragen op en wie dat het beste doet, maakt kans op mooie prijzen, zoals een Davidsfonds Cultuurreis. De Klassieke zoektocht bevat voor stevige vragen voor de meer ervaren zoektochter, de gezinsformule bundelt speelse vragen voor het hele gezin.

Deelnemen aan de Zomerzoektocht kan tot en met 17 september door een deelnemingspakket te kopen bij Visit Lier, Grote Markt 58 in Lier.

3. Geocaching in de Speelkaartenstad

Het is traditie geworden: tijdens de zomermaanden neemt Gezinssport Vlaanderen je mee voor een zoektocht in een Vlaamse stad. Dit jaar is Turnhout aan de beurt. Te voet of met de fiets ontdek je de mooie en groene troeven van deze speelkaartenstad. Aan de hand van een leidraad, vragen, raadsels en puzzels leer je deze bruisende stad in de Kempen op een sportieve manier beter kennen.

Er is keuze uit vier zoektochtformules: wandel-, fiets-, kinderzoektocht en geocaching. Deelnemen kan elke dag vanaf 1 juli t.e.m. 30 september en kost 6 euro (8 euro voor niet-leden) en 3 euro (geochaching, 4 euro voor niet-leden).

Dit jaar kan je onze zoektocht in Turnhout combineren met de 'Gouden Carolus'-zoektochten in Mechelen. De fietszoektocht neemt je dit jaar mee voor een ontspannend tochtje langs de Mechelse groene gordel en het water. Verder is er opnieuw een wandelzoektocht van zo'n 3,5 km door het historische hart van cultuurstad Mechelen, met ook een gratis kinderformule. Met de geocache ga je aan de hand van GPS-coördinaten op zoek naar het geheim van de Mechelse begijnen. Deelnemen kan nog t.e.m. 1 oktober. Per zoektocht betaal je 8 euro, voor de geochache 4 euro (leden van Gezinsport Vlaanderen en Gezinsbond krijgen korting).

Wil je Mechelen en Turnhout combineren dan betaal je 30 euro (niet-leden) of 20 euro (leden) voor het totale pakket van 8 zoektochten.

4. Langs wandelknooppunten

Wandelknoopunt.be organiseert jaarlijks een zoektochtenwedstrijd die bestaat uit vijf delen. In vijf regio's van België wordt een knooppuntenwandelroute uitgestippeld van 11 tot 13 kilometer. Voor elk deel krijg je een bepaalde termijn (voor elke zoektocht krijg je 2 maanden tijd, met uitzondering van de 1ste en 4de zoektocht, daarvoor krijg je 3 maanden tijd) waarbinnen je op een tijdstip naar wens de wandeltocht kan voltooien. Tijdens elke wandeltocht ga je op zoek naar de objecten waarvan wij als organisatie foto's hebben genomen. Voor de start van elk van de 5 zoektochten ontvang je via email het wedstrijdformulier met daarin 12 te zoeken foto's en alle praktische informatie.

Dit jaar voert de wedstrijd je naar het Brugse Ommeland (Bulskampveld), het Meetjesland, het Scheldeland, de vallei van de Gete en de Hoge Venen. Deelnemen kost 12 euro (voor het geheel).

5. Fotozoektochten

De Krant van West-Vlaanderen trakteert een hele zomer lang op unieke fiets- en wandelzoektochten. In juli en augustus staan nog de volgende regio's op het programma: Oostende (30 juni), De Panne (7 juli), Terneuzen (14 juli), Beloeil-Aubechies (4 augustus), Ellezelles (11 augustus) en Nijvel (18 augustus). Deelnemen is gratis en kan elke dag t.e.m. 22 september, maar alleen officiële deelnameformulieren uit de krant komen in aanmerking voor de wedstrijd.

6. En verder...

Er worden in ons land nog veel meer zoektochten georganiseerd. Vaak ook heel kleinschalig.

Zo kan je in het Provinciaal Groendomein Prinsenpark in Retie deelnemen aan de zoektocht 'Alice in Wonderpark' (gratis), waarbij jong en oud de kans krijgen om de natuur van het domein te ontdekken. Nog tot 5 november.

In twee andere provinciale domeinen kunnen volwassenen zich uitleven in een fotozoektocht: in het Vrieselhof in Ranst (5 euro, Brasserie De Remise) en in het Rivierenhof in Deurne (5 euro, bij de domeinwachters).

In Londerzeel kan je met de fiets "Oep trot in Lonnesiël langs kapellekes"! Het uitgestippelde parcours (30 km) voert je langs allerlei kapelletjes regio. Zoek onderweg de woorden (die vind je aan sommige kapelletjes) en vorm de juiste zin op het einde van de tocht. Deelnemen kost 2 euro, formulieren zijn te verkrijgen bij de Cultuurdienst en de bibliotheek.

En dat zijn er nog maar een paar uit het gevarieerde aanbod. Google 'zomerzoektocht 2017' of 'fotozoektocht 2017' voor nog meer zoektochten.