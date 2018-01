Zin in vakantie?

1. ANTWERPEN: vakantiesalon, 40ste editie

De veertigste editie van het Vakantiesalon in Anwerpen belooft extra feestelijk te worden met veel muziek en animatie. Verder vind je er zo'n 400 exposanten die bestemmingen van over de hele wereld voorstellen. Van Albanië tot Zuid-Afrika, van Mongolië tot Corsica, van Vietnam tot Chili. In de themazones is er aandacht voor kamperen, cruises, b&b's, daguitstappen in eigenland en ecotoerisme.

25-28/01, Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 190, 2020 Antwerpen, vakantiesalon-antwerpen.be

2. BRUSSEL: vakantiesalon, 60ste editie

Gastland van het Vakantiesalon in Brussel is dit keer Thailand, dat met zijn maagdelijke stranden, indrukwekkende tempels en ongerepte bergen menig toerist wat te bieden heeft. Andere thema's die in de spotlights worden geplaatst zijn cruises, wellness & health en gastronomie. Je kan er bovendien deelnemen aan een duikinitiatie en proeven van exotische smaken in het Cooking Theatre.

01-04/02, Brussels Expo (paleis 3 en 4), vakantiesalon.eu

3. GENT: actieve vakanties

Wie op zoek is naar een actieve vakantie, zit begin februari goed in Gent. Op de Fiets- en Wandelbeurs ontdek je verrassende routes en paden, maar ook stevige wandelschonenen sterke trekkersfietsen. Je vindt er toeristische diensten en reisorganisaties, maar ook een interessant programma met workshops en lezingen. Themaland dit jaar is Zwitserland, dat wel bekend is als wandel- en klimbestemming maar ook een verrassend uitgebreid fietsnetwerk heeft. Nieuw is de 'Hicle Family Tour': een traject doorheen het beurslandschap met aandacht voor actief reizen met kinderen.

10-11/02, Flanders Expo, Gent, fietsenwandelbeurs.be

4. BRUGGE: uit eerste hand

'Reizigers informeren reizigers', dat is al jaren de insteek van de Reismarkt in Brugge. En dat blijft zo. Je vindt er dus informatie uit eerste hand: mensen die de reis hebben gemaakt en hun ervaring willen delen met aspirant-reizigers. Geen échte beurs dus, maar een ontmoetingsplek waar je met je persoonlijke vragen terecht kan bij ruim 250 ervaringsdeskundigen.

25/02, Stadshallen, Markt, 8000 Brugge, reismarkt-brugge.be.