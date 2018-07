Welriekende boom

De Emmenopterys is familie van de koffie en komt uit het subtropische zuiden van China. Hij is zeldzaam en bedreigd. De bloemen van de Emmenopterys verspreiden een aangename geur die je tot op een afstand van 15 km kan waarnemen - tenminste: in de bossen van China. Maar daarmee behoort hij wel tot de meest sterk ruikende bomen wereldwijd. Hij kan bovendien erg lang bloeien: in natuurlijke omstandigheden kan de bloei tot negen maanden aanhouden.

Tientallen trompetvormige bloempjes

Hier bij ons, in andere klimatologische omstandigheden, is het veel moeilijker om deze boom in bloei te krijgen. Het exemplaar in de arboretumtuin groeit er sinds het begin van de jaren 70. Voor de zesde keer is zijn kruin nu gekroond met tientallen bloemenpluimen, waarmee deze boom recordhouder is van Noord-Europa. Elke pluim bestaat uit tientallen kleine trompetvormige bloempjes, die niet allemaal tegelijkertijd opengaan. Daardoor zal de bloei - als het weer warm en zonnig blijft - zeker enkele weken aanhouden.

Met je hoofd in de... bloemen

Speciaal om deze bijzondere bloeiende boom van dichtbij te kunnen bewonderen, heeft Arboretum Kalmthout een tijdelijke stelling met vier uitkijkplatformen laten bouwen. Het hoogste niveau (op 8,5 m boven de grond) sta je letterlijk met je hoofd tussen de bloemen. Het panoramische uitzicht over de andere bomen in de arboretumtuin krijg je er als extraatje bij.

Bij naam genoemd

De Emmenopterys henryi heeft nog geen Nederlandse naam. Daarom gaat het Arboretum op zoek naar een originele naam voor de boom. Als bezoeker kan je suggesties doen: schrijf jouw vondst op een postkaartje en deponeer het in de daartoe bestemde brievenbus, of stuur het op naar het arboreum. En wie weet wordt jouw suggestie wel de officiële Nederlandse benaming voor deze Chinese zeldzaamheid.