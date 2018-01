Watervallen in Kruibeke

In de Polders van Kruibeke kan je dagelijks een 50 meter lange waterval aanschouwen - maar wel enkel bij hoogtij. Via de in-en uitwateringsconstructie stroomt het Scheldewater binnen in het honderdvijftig hectaren grote GGG (gecontroleerd getijdengebied) en vloeit het er bij laagtij weer uit.

Op zaterdag 21 oktober, zaterdag 4 november en zondag 5 november - dagen waarop het hoogtij boven die 5 meter zal uitsijgen - kan je dit fenomeen gaan bewonderen met de stiltram. Die vertrekt aan de Kerk van Bazel of aan het Mercatorplein in Rupelmonde. Onderweg kan je genieten van een heerlijk aperitef en een hapje van de streek.

Deelnemen kost 19,50 euro/per persoon. Vooraf inschrijven is nodig en kan via de website.

Daar vind je ook alle praktische info.