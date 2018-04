Vogelringsessies in Zwin Natuur Park

Wie bekende en minder bekende vogels graag eens van héél kortbij wil bekijken, kan dit weekend afzakken naar de bekende natuurattractie te Knokke-Heist. In de ring- en vertelhut legt Didier Vangeluwe, hoofd van het Belgisch Ringwerk (BeBirds) van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) stap voor stap uit hoe het ringen in zijn werk gaat en neemt de tijd om het publiek meer te leren over de betrokken vogels. Het meevolgen van de ringsessies tussen 10 en 12 uur is inbegrepen in de toegangsprijs van Zwin Natuur Park.

Schat aan informatie

Zwin Natuur Park is een vaste stop op de route van de trekvogels. Elk jaar strijken er meer dan 150 verschillende soorten vogels neer. Wetenschappers nemen al tientallen jaren van de gelegenheid gebruik om de vogels gelijktijdig te ringen. Zo kan er worden bijgehouden waar de reis van de verschillende soorten start en wat hun eindbestemming is. Tijdens de korte gevangenschap worden ze ook gewogen en gemeten.

Als de voorspelde stralende zon tegen alle verwachtingen in door een regenwolk wordt geplaagd, kan je volgen op de facebookpagina van het Zwin Natuur Park of de vogelringsessie zal doorgaan.

Tekst: Elli van Boxem