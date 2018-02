Van chocolade tot zeepbellen

1. Spinrag

Je kinderen kunnen in de krokusvakantie heel wat cultuur opsnuiven. In Kortrijk is er een kinderkunstenfestival. Film, circustheater en dans staan op het programma. De jonge bengels kunnen zich ook uitleven in een workshop of atelier. Met het Krokusfestival in Hasselt is er een gelijkaardig initiatief.

Spinrag: vrijdag 09/02 tot zondag 18/02. Meer info vind je op de website spinrag.be

Krokusfestival: vrijdag 09/02 tot donderdag 15/02. Meer info vind je op de website krokusfestival.be

2. Chocopalace

In Durbuy start deze vakantie het eerste chocoladesculpturenfestival met als thema Jungle. Je kan er lopen tussen de apen, krokodillen en zelfs olifanten van 3 meter hoog gemaakt uit chocolade. Meer dan twintig ambachtslieden uit heel de wereld hielpen mee aan deze tentoonstelling. In de Chocobar kan je terug krachten opdoen met een heerlijke chocolademelk of ander lekkers.

Vrijdag 09/02 tot 02/04 van 11 tot 19 uur. Parc Roi Baudouin, 6940 Durbuy, inkom: 12 euro (volwassene) en 8 euro (kinderen van 3 tot 12 jaar). Meer info vind je op de website chocopalace.be

3. Krokuskriebels

Een museumbezoek kan heel saai zijn met de kroost maar niet met Krokuskriebels. De Gezinsbond organiseert 180 activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar in musea over heel Vlaanderen. In het Autoworld museum kan je een zaklamptocht doen door het donkere museum, in het Museum van Deinze en de Leiestreek is er een sessie 'baby-yoga' gepland en in het Teseum in Tongeren kan je samen op reddingstocht met Servaas. In het Zwin leer je meer over de romantische kuren van vogels en in het Coudenbergpaleis (Brussel) ga je ondergronds op zoek naar de schatkist met de verloren ketting van het Gulden Vlies.

Zaterdag 10 tot zondag 18/02. Voor sommige activiteiten moet je vooraf reserveren! Meer info vind je op de website krokuskriebels.be

4. Zeepbellenfeest

Als je naar subtropische temperaturen verlangt, kan je met je kinderen naar Océade gaan. Tijdens de carnavalsperiode kan je daar zwemmen, dansen en spelen tussen de zeepbellen. Ook een streepje carnavalsmuziek zal niet ontbreken. Het is trouwens de laatste keer dat je hiervan kan genieten. Océade gaat definitief dicht op 30 september.

Maandag 12/02 tot zondag 18/02 van 10 tot 21 uur. Bruparck, 1020 Brussel (Laken), inkom voor een dag: 22 euro (volwassenen en kinderen > 1,30 m) en 19 euro (kinderen tussen 1,15 m en 1,30 m). Meer info vind je op de website oceade.be

5. Play the Light

In de krokusvakantie kan je in Technopolis je eigen klank- en lichtspektakel creëren. De thematentoonstelling bevat 10 verschillende opstelling waaronder de grootste drumcomputer ter wereld en een muzikale boom. Daarnaast is er een 3D Space Capsule waar je van jezelf een beeldje kan maken.

Nog tot december in Technopolis, Mechelen. Meer info en inkomtarieven vind je op de website technopolis.be

TIP: tickets zijn 1 euro goedkoper online

Op zoek naar nog meer inspiratie? Of meer zin een theater en muziek? Op de site uitmetvlieg.be vind je nog meer activiteiten door, voor en met kinderen.