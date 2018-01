Traag is mooi

Wat is een trage weg? "Elke weg, al dan niet verhard, die er enkel voor trage weggebruikers is", stelt de vzw Trage Wegen. Je vindt ze vaak op het platteland, maar ook in de stad. Veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, oude treinbeddingen, holle wegen... Het valt er allemaal onder. Trage wegen zijn er om te gebruiken, en dat wordt een keer per jaar extra in de verf gezet tijdens de Dag van de Trage Weg: op zaterdag 14 en zondag 15 oktober worden lokaal worden allerlei wandelingen, fietstochten, feestjes en sportactiviteiten georganiseerd. De website wijst je de weg.