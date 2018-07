Speurend op stap

Streekzoektocht langs de Schelde

Elk jaar organiseert Landelijke Gilden een Streekzoektocht die een landelijk gebied in het zonnetje zet. Dit keer is dat een lappendeken van groen en water op 13 kilometer van Antwerpen. De heerlijk rustige omgeving rond Beveren en Kruibeke kan je tot 02/09 verkennen per auto of per fiets. Deelnemen is gratis. De routebeschrijvingen en vragenlijsten kan je downloaden via de website streekzoektocht.be

Cultuur in de Druivenstreek

Het Davidsfonds strijkt met zijn jaarlijkse Zomerzoektocht neer in Tervuren, Hoeilaart en Overijse. Te voet, op de fiets of met de auto ontdek je de culturele hoogtepunten en verbrogen parels van de Druivenstreek. Deelnemen kan tot 16/09 en kost 15 (voor Davidsfonds Cultuurkaarthouders) tot 30 euro. Naast een deelnemingsbrochure met parcoursbeschrijving en vragen, ontvang je ook een gloednieuwe streekgids over de Druivenstreek. het deelnemingspakket is te verkrijgen bij Visit Tervuren (Markt 7b). Meer info vind je op de website davidsfonds.be.

Eeklo gezien? Eeklo gevonden!

De jaarlijkse wandel- en fietszoektocht van Gezinssport Vlaanderen, verkent dit jaar Eeklo en omgeving. Er is keuze uit vier zoektochtformules. Enerzijds is er de wandelzoektocht (3 km), waarbij je de mooiste bezienswaardigheden in Eeklo ontdekt. Voor de kinderen werd er een aparte zoektocht uitgestippeld met leuke vraagjes, rebussen en raadseltjes voor de kleinste speurfanaten. Voor fietsliefhebbers is er een parcours van 30 km via het knooppuntennetwerk, en voor de fans is er een specifieke geocachezoektocht. Het deelnemerspakket kost 15 euro en bevat naast het wandel- en fietszoektochten en geocache-boekje, ook de kinderzoektocht (1 exemplaar/kind), een stadsplannetje, leuke gadgets en kortingsbonnen voor musea en bezienswaardigheden. Deelnemen kan tot 30/09. Meer info vind je op de website gezinssportvlaanderen.be

Fotozoektochten van Knooppunter

In iedere Vlaamse provincie vind je een mooi uitgewerkte fotozoektocht langs het knooppuntennetwerk, uitgestippeld door Knooppunterprofessional Patrick Cornillie. Het deelnameboekje kost 9;99 euro voor de vijf zoektochten samen (of 6,99 euro bij aankoop van een ander Knooppunterproduct) en is verkrijgbaar bij de Standaard Boekhandel. Deelnemen kan tot 30/09. Meer info: knooppunter.com

Op avontuur met Blob

In en rond het provinciedomein Bergelen (Wevelgem) nemen Blob en Yske, de ijsvogel, gezinnen mee op avontuur. Aan de hand van spelletjes, opdrachten en info ontdek je het domein en leer je meer over de natuur. De zoektocht is gratis te verkrijgen in de Bulskamphoeve Bergelen en bij de toeristische dienst van de gemeente Wevelgem. Meer info vind je op de website toerisme-leiestreek.be/blob.

Speuren naar het verdwenen schilderij

In het Fort Napoleon loopt deze zomer de succesvole interactieve expo 'Grote Kunst voor Kleine Kenners', waarin je op kindermaat kennismaakt met kunst. Acteur Warre Borgmans loodst je met een audiogids doorheen de geschiedenis van de schilderkunst. Maar dankzij een handig doe- en notitieboekje ontpop je je als bezoeker tot een echte speurneus, want één van de schilderijen werd gestolen! Ga op zoek naar aanwijzingen in het Fort en vind zo het schilderij terug! Meer info vind je op de website visitoostende.be

In het spoor van de Kelten

Terra Nova en het Rivierenhof (Deurne) pakken opnieuw uit met een boeiende zomerzoektocht. Je zoekt een spoor door het bos, je volgt met de oude Kelten de loop van het Schijn, je speurt naar foto's in historisch oud Deurne en je pikt leuke natuurweetjes op. De zoektocht bestaat uit vier delen, zo kan je volgens leeftijd en interesse kiezen voor wat jou het leukst lijkt. Deelnemen kan tot 02/09. De Terra Nova zomerzoektochtbrochure 'in het spoor van de Kelten' kost 5 euro en is te koop bij de domeinwachters of via de website terranova.be.

Alice en de Ridder

Ook in twee andere Antwerpse groendomeinen kan je op speurtocht gaan. 'Alice in Wonderberg' is het thema van een wandeling in Hertberg (Herselt), die - zoals je kan vermoeden - gebaseerd is op het wonderlijke verhaal Alice in Wonderland. In het spoor van Alice maak je de vreemdste dingen mee, je wordt reuzengroot en krimpt daarna weer, en je maakt kennis met allerlei vreemde snuiters. 4 km lang en goed voor enkele uren speels vertier voor iedere leeftijd! Deelnemen kan tot 16/09. Meer info vind je op de website van Provincie Anwerpen.

In het Prinsenpark (Retie) volg je het spoor van 'De Reeënridder'. Hij neemt je mee voor spannende ontdekkingstocht waarin zowel natuurbelving als -kennis aan bod komen. De Reeënridder is immers een echte natuurliefhebber en trekt erop uit om planten en dieren te verdedigen. Hulp kan hij altijd gebruiken! Nog tot 31/08. Meer info vind je op de website van Provincie Anwerpen.