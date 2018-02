Reuzenaronskelk staat opnieuw in bloei!

De reuzenaronskelk werd in 1878 ontdekt en is sindsdien bekend voor zijn grote vorm en wansmakelijke geur, die het bij de bloei heeft. De plantentuin in Meise heeft twee van deze planten staan en men leefde er al enkele dagen in spanning, want een van de twee was flink gegroeid en zou opnieuw gaan bloeien.

Een kleintje van 145 cm

Eindelijk is het zover, vandaag 16 februari om 13 uur begon het rode schutblad van de reuzenaronskelk open te gaan en komt de bloei op zijn hoogtepunt. De reuzenaronskelk is een zeldzame, met uitsterven bedreigde plant afkomstig uit de tropische regenwouden van Sumatra. Een titaan die zijn naam alle eer aan doet, want het is de grootste 'bloem' ter wereld. De bloem die nu in bloei staat, is eerder een kleintje. Hij meet 145 cm, wat inderdaad een groot verschil is met het record in 2013. De bloeiwijze bereikte toen een hoogte van 244 cm!

Geurspektakel

De bloei van de reuzenaronskelk duurt maar 72 uur. Je kan je dus beter haasten als je dit bijzondere geurspektakel wil bewonderen. De karakteristieke 'lijkengeur' van de plant begint zich namelijk na de opening van de 'bloem' snel te verspreiden in de warme en vochtige atmosfeer van de tropische serres van Plantentuin Meise. Deze geur is het sterkst waar te nemen rond zonsondergang. Na 72 uur is alles voorbij en begint de bloem te verwelken.

Om zoveel mogelijk bezoekers de kans te geven dit spektakel mee te maken, blijft de Plantentuin vandaag en morgen (16 en 17 februari), uitzonderlijk laat open tot 22 uur

Meer nieuws over de reuzenaronsklek is terug te vinden op de website plantentuinmeise.be.