Putteke Winter: feest van licht en sfeer

Wat ooit begon als een enkele avond wintervertier in het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde in de donkerste maanden van het jaar. Want laten we wel wezen: hoewel het Putteke Winter heet, is het bijlange na nog niet écht koud, laat staan dat het wintert. Maar laat dat je niet aan het hart komen: Putteke Winter staat vooral voor een stukje warmte, gezelligheid en veel magische sprookjessfeer.

Alles begint met een fijne winterwandeling in sfeervol licht en onderweg kom je langs allerlei mysterieuze figuren, prachtige wintervertellingen en knappe vuurshows. Live muziek op de achtergrond (of voorgrond zo je wil) en genieten van een lekkere chocolademelk, glühwein of jenever.

Voor het eerst doet ook het Provinciaal Domein De Ster in Sint-Niklaas mee. Verder kan je dit weekend en de komende weken terecht op volgende locaties:

Zaterdag 25 november: Recreatiedomein Keiheuvel (Balen) en Provinciaal Domein De Ster (Sint-Niklaas)

Vrijdag 1 december: Provinciaal Domein De Gavers (Harelbeke)

Zaterdag 2 december: Provinciaal Domein Halve Maan (Diest)

Vrijdag 8 en zaterdag 9 december: Recreatiedomein De Schorre (Boom)

Zaterdag 9 december: Recreatiedomein De Lilse Bergen (Gierle)

Zaterdag 15 december 2017: Provinciaal Domein Het Zilvermeer (Mol)

Vrijdag 12 januari 2018: Provinciaal Domein Huizingen

Voor meer en praktische informatie: klik op de naam van het gekozen domein.