Peaks of Europe: een uniek reisdagboek

Zeventien landen - goed voor 40.000 kilometer op de teller - doorkruiste hij over een periode van 145 dagen. Hij trok van het arctische Spitsbergen via het snikhete Kreta van zijn grootouders naar het feeërieke Tirol, wat uiteenlopende landschappen en ervaringen opleverde. Het boek is opgesteld als reisdagboek, wat maakt dat je als lezer helemaal wordt meegezogen in het verhaal. Wanneer je de laatste pagina van het boek omslaat, ervaar je zelf ook het warme melancholische gevoel dat je besluipt wanneer je terug thuis komt na een lange reis. Al die natuurpanorama's en mooie mensen die je leerde kennen: het was een fantastische ervaring.

Johan Lolos besloot na zijn studies de wijde wereld in te trekken. Wat hij met zijn ogen zag, wilde hij delen met de rest van de wereld. Lolos leerde zichzelf, door veel te oefenen en op te trekken met andere fotografen, de basis van de natuurfotografie. Zijn eigen toets - de 'je ne sais qua' - daarbovenop tilt zijn werk naar het niveau van pure kunst. Hij gebruikte instagram om zijn foto's te delen met anderen. Dat was zo'n succes dat het idee kwam voor een boek. Het moeilijkste wat Johan Lolos ooit heeft gedaan, zegt hij zelf, maar zijn wij even blij dat hij heeft doorgezet. Het resultaat is verbluffend.