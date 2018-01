Passie voor bloemen

Voor de tweeëntwintigste editie van het evenement wordt de historische landcommanderij van Alden Biesen opnieuw in de bloemen gezet, letterlijk en figuurlijk. Zowel op de binnenkoer als in verschillende kamers van het kasteel en in de kerk worden spectaculaire bloemencreaties neergezet. Stuk voor stuk zijn ze ontworpen en gerealiseerd door gerenommeerde bloemenkunstenaars onder wie uit ons land Geert Pattyn, Moniek Van den Berge en Tom De Houwer, en de Russische dames Natalia Zizko en Ulviya Akhmedova.

Traditiegetrouw is de eerste dag ook hoedjesdag: wie op vrijdag het evenement bezoekt met een zelf ontworpen bloemenhoed wordt beloond met een verrassing.

Op zaterdag kan je in het sprookjesachtige decor aanschuiven voor een 'Food & Flowers Experience', waarbij de sterrenchefs Bert Meewis en Danny Vanderhoven gerechten serveren met eetbare bloemen. Vooraf reserveren is wel noodzakelijk!

Verder staan er dagelijks verschillende demo's op het programma, naast een flower fashion show op zaterdag en zondag.

Fleuramour vindt plaats van 22 t.e.m. 25 september. Het volledige programma en alle praktische info vind je op de website.