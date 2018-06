Open Tuinen

Laat je door de tuineigenaars inspireren en ga met nieuwe ideeën thuis zelf aan de slag om van je eigen tuin een oase van rust te maken. De gids bestellen lukt nu niet meer, maar je vindt de deelnemende tuinen op de website van Landelijke Gilden. Via de zoekfunctie ontdek je vanzelf welke tuinen in jouw buurt open zijn.

De meeste deelnemers extra aandacht besteden aan rustgevende planten. De een kiest voor een bepaalde kleur, de ander ontdekt rust in de bladstructuren of hecht belang aan de kalmerende werking van geuren. De organisatoren van het evenement hebben 20 soorten geselecteerd die zeker in deze categorie passen. En je wordt als deelnemer en/of plantenliefhebber uitgenodigd om je stem uit te brengen: van welke plant ervaar je de kleur, geur of textuur als rustgevend?