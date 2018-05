Oostende voor Anker herdenkt oorlogsschip HMS Vindictive

Vanaf het moment dat mei zich aankondigt is het voor bootliefhebbers reikhalzend uitkijken naar Oostende voor Anker: hét festival van de authentieke scheepsvaart. Negentien jaar geleden begon het als een kleine happening met een twintigtal boten. Ondertussen is het puzzelen om de 150 deelnemende schepen een plekje te geven in de kaaien, dokken en vaargeul van de haven van Oostende.

Naast het bezichtigen van de impressionante boten, staat er nog heel wat meer op het vierdaagse programma. Van 10 tem 13 mei wordt de haven en omgeving omgetoverd tot een waar festival: er gaan optredens door, er wordt gezorgd voor kinderanimatie, talrijke tentoonstellingen en presentaties worden opgezet en er komt zelfs een parade langs.

Oorlogsschip in de kijker

Elk jaar staat Oostende voor Anker in een thema. Voor 2018 is dit de 100ste verjaardag van de raid van het Britse mariniersschip HMS Vindictive op de haven van Oostende. Tijdens de Eerste Wereldoorlog probeerden de Britten in de nacht van 9 op 10 mei met de HMS Vindictive de toegang tot de haven van Oostende voor de Duitsers te blokkeren. De gerestaureerde boeg van het schip kreeg in mei 2013 een prominente plaats op de Oosteroever in Oostende.

Op 10 mei zal er een herdenkingsplechtigheid plaatsvinden aan de boeg van het schip. Hierbij zullen Belgische en buitenlandse prominenten en nazaten van de bemanning aanwezig zijn. Tijdens het weekend zal eveneens een van de onbekende matrozen een naam krijgen. Na uitvoerig onderzoek zal het onbekende graf op de stedelijke begraafplaats in de Stuiverstraat eindelijk de naam van de stoker Petty Officer Charles MacDonald dragen. Foto's van de raid en van de eerste wereldoorlog in Oostende zullen worden getoond op de site en in de Venetiaanse gaanderijen. Zondagochtend eindigen de plechtigheden met het hijsen van de nationaliteitsvlaggen van de toenmalige geallieerde mogendheden.

Oostende voor Anker is toegankelijk en gratis voor iedereen.

Alle info op http://www.oostendevooranker.be/nl/