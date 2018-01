oe! oe! oe!

Aan de ingang sta je oog in ook met een dwergmuismaki en een gorilla: de kleinste en de grootste primaat op aarde. Het zijn maar twee van de meer dan 60 opgezette exemplaren (wees gerust, ze werden niet met dat doel gevangen of gedood) die op de tentoonsteling 'Apenstreken' te bewonderen zijn. Je maakt er kennis met chimpansees, halfapen, lori-achtigen en gorilla's, stuk voor stuk voorgesteld in hun natuurlijke omgeving en in verschillende dynamische houdingen. Verder zorgen reuzengrote foto's van de dichte plantengroei in de jungle, aangepaste belichting, natuurlijke decors en doordringende voor de juiste sfeer.

Het parcours voert je langs verschillende thema's. Je ontdekt er hoe de primaten zich hebben ontwikkeld en aangepast, hoe ze leven, hoe complex hun sociaal systeem is, hoe ze communiceren en hoe ze gereedschap gebruiken om aan voedsel te komen.

Voor kinderen ligt er een spelboekje klaar en ze worden uitgedaagd om in actie te schieten! Ze mogen de aap uithangen en net als de gibbon 'tussen de takken slingeren'. Of uittesten of ze even handig naar termieten kunnen vissen als de chimpansee.

In de marge van de expo staan er ook lezingen op het programma, waaronder een door de beroemde Jane Goodall.

Tot 26/8/2018, Museum van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29, 1000 Brussel. Alle praktische info vind je op de website.