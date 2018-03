Nieuw in de winkel: Nest Special Kust

Op vakantie aan zee hechten we nog meer aan onze vaste gewoontes dan thuis. Die ene bakker voor de warme broodjes, de vishandel op de hoek voor de moot verse vis ... Het maakt allemaal deel uit van een vakantieritueel, dat soms van ouders op kinderen doorgegeven wordt. Neem nu het fenomeen van de strandbloemen (p. 50): hoeveel generaties kinderen hebben al bij hun zelfgemaakte creaties zitten blinken? Hetzelfde geldt voor de gocarts die over de dijk denderen: het blijft pret voor jong en oud. Een gesprek met de laatste Vlaamse gocart-ontwerper (p. 22) toont dat zijn stiel wel met de tijd meegaat: de gocarts van vandaag zijn lichter en veiliger, zijn weleens voorzien van een smartphone-aansluiting en ook elektrische exemplaren zijn geen verre droom meer.

Oude beroepen krijgen dus een update om bij de les te blijven en daarnaast broeit het aan de Belgische kust natuurlijk ook van de nieuwe en hedendaagse initiatieven. Op het water bijvoorbeeld: fotograaf Frédéric Raevens en zijn tienerzonen gingen de nieuwe surfsporten uittesten en brengen daarvan aanstekelijk verslag uit (p. 79). Ook de kunstentriënnale Beaufort (p. 88) is dit jaar weer van de partij. Curator Heidi Ballet schetst in een interview de krachtlijnen van deze editie. Een daarvan is de nietigheid van de mens ten opzichte van de onbeheersbaarheid van de zee. Maar is dat wel echt zo? Als je het stuk over de afvalproblematiek leest (p. 72), lijkt de zee kwetsbaarder dan de mens.

Check zeker ook de pagina's met de favoriete adressen van de redactie (p. 94): van bistro's en woonwinkels tot musea en andere hotspots. Nest wenst je veel leesplezier en een fijne tijd aan de kust!