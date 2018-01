Natuurfotografie op de hei

Ben je ook jaloers op die prachtige natuurfoto's die je ziet in magazines en op instagram? Een vlinder op een kleurrijke bloem, een vogel op een tak, een hert in de wei, een libelle die over het water zweeft... Vraag jij je dan ook af hoe die natuurfotografen dat in hemelsnaam doen? In het groendomein Kesselse Heide (Nijlen, Provincie Antwerpen) wordt op 27 augustus een workshop natuurfotografie georganiseerd.

Je hoort er meer over de technische mogelijkheden van je toestel, het vinden van fotogenieke onderwerpen en het maken van goede composities. Je gaat op stap met een ervaren natuurfotograaf die je niet alleen de beste kneepjes maar ook de interessantste plekjes met je deelt en je krijgt uitgebreid de kans om te oefenen.

Deelnemen is gratie, maar vooraf telefonisch inschrijven bij de domeinwachters is verplicht: 03 360 52 18. De workshop begint om 10 uur en eindigt om 17 uur. Breng dus niet alleen je fototoestel maar ook een picknick mee!