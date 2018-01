Moven in het groen

Wetenschappelijk bewezen: wie meer tijd doorbrengt in de natuur heeft minder last van stress, concentreert zich beter en voelt zich gelukkiger. Daarom is de keuze voor beweging als thema voor de Week van het Bos nu al een schot in de roos. Joggen of wandelen, paardrijden of fietsen, geocachen of gewoon spelen: genieten van de natuur en ze respecteren kunnen perfect samenvallen. Na de 10 Natuurlopen van vorig jaar - bewegwijzerde looproutes in natuurgebieden - komen er dit jaar weer 10 nieuwe. En er komen zelfs playlists op Spotify met muziek die perfect aansluit bij beweegactiviteiten in het bos.

Recordaantal activiteiten

Dit jaar staat er trouwens een recordaantal activiteiten op het programma: 230 groepslopen, sportinitiaties, wandelingen, familiehappenings, speurtochten en de opening van nieuwe natuurlopen in talrijke Vlaamse bossen en natuurgebieden. De mogelijkheden om te bewegen in de natuur zijn eindeloos en de natuur beweegt ons allemaal. Dat bewijst ook het grote aantal activiteiten. Een greep uit het aanbod:

Early Bird Run in Knokke-Heist: Met een parcours doorheen de Zwinduinen en -polders en de start aan het vernieuwde Zwin Natuur Park, genieten sporters van een unieke loopervaring.

Highlandrun in Westouter: Het Heuvelland is het decor voor een obstacle run van 6 of 12 km met adembenemende uitzichten. Speelberg De Kosmos vormt het kloppend hart van dit event.

Startfeest in het Drongengoedbos in Ursel (Knesselare): Drie wandellussen met tal van sportieve en uitdagende activiteiten. Katroltrekken, paalwerpen, zaklopen, steltlopen, gekke fietsen rijden ...

Opening natuurloop in het Buggenhoutbos in Buggenhout: Feestelijke opening van de gloednieuwe bewegwijzerde looppaden.

Yoga in Heist-op-den-Berg: Ook beginners zijn welkom voor deze yogasessie in de groene omgeving van het Provinciaal Groendomein De Averegten.

Olympische Bosspelen in Provinciedomein Huizingen: Op diverse sportstanden leren bezoekers hun eigen sportkwaliteiten kennen en vergelijken met die van wilde dieren en topsporters.

Opening natuurloop in Holsbeek: In het prachtige Chartreuzenbos wordt de feestelijke opening gevierd van de drie gloednieuwe natuurlooppaden, van een korte route voor de beginneling tot een zwaarder parcours voor de meer ervaren jogger.

Avontuurlijk speelbos in het Zoniënwoud in Overijse: In het Zoniënwoud kunnen gezinnen zich op de laatste dag van de Week van het Bos uitleven met onder meer een hoogteparcours, koorddansinitiaties en of op stap gaan met de boskampioenen.

Verborgen moois in de Herkenrodebossen in Kermt: Onder begeleiding van een natuurgids of op eigen houtje verkennen wandelaars nieuwe paden. In de nieuwe speelzone kunnen kinderen zich uitleven met boomklimmen, boogschieten, een apenbrug en een pendule.

Doe de #Natuurmove

Maar er is meer. De Week van het Bos krijgt ook online een boost met de Natuurmove. Een digitale ketting waarbij telkens iemand anders genomineerd wordt om een selfie of filmpje te maken van zijn of haar favoriete beweegactiviteit in de natuur. En wie nog een extra duwtje in de rug nodig heeft, kan de Week van het Bos-Hitlist vinden op Spotify. De ultieme afspeellijst voor een deugddoende beweegsessie in de natuur, samengesteld door het grote publiek.

Gedetailleerde informatie en een volledig overzicht van alle activiteiten tijdens de Week van het Bos vind je op http://activiteiten.weekvanhetbos.be.