Monumenten voor iedereen

Het aanbod aan monumenten in het programma van de 29ste Open Monumentendag is opnieuw heel divers. Honderden privéwoningen, kastelen, kerken, industrieel erfgoed, molens, natuurgebieden, scholen, ... zetten de deuren wagenwijd open voor jong en oud. Bezoekers kunnen ook kiezen uit ruim 1000 activiteiten zoals wandelingen, tentoonstellingen, rondleidingen, fietstochten, ... Er zijn talloze familieactiviteiten voor oud én jong, en dit verspreid over heel Vlaanderen, in maar liefst 232 steden en gemeenten.

Een kleine greep uit het aanbod:

Het kasteel van Beersel, een waterburcht, is één van de weinige goed bewaarde voorbeelden van middeleeuwse krijgsbouwkunde in ons land. Vandaag staat het kasteel er nog zoals het er uitzag op het einde van de 15de eeuw.

De Turkse Tevhid Moskee in Maasmechelen is tijdens Open Monumentendag exclusief te bezichtigen. De blikvanger wordt ongetwijfeld het bezoek aan de minaret, waarbij je in kleine groepjes in de toren naar boven kan gaan.

De donjon Terheyden (Rotselaar) werd ca. 1350-1380 gebouwd door Gerard II vander Heiden, drossaard van Brabant, die hier een omgrachte herenhoeve bezat. De toren heeft het uitzicht van een verdedigingstoren, maar werd vermoedelijk gebouwd als 'woontoren'.

De Gentse voorhaven was 125 jaar geleden een hypermodern project. De site in de wijk Muile-Meulestede wordt nu gedeeltelijk omgevormd tot woongebied.

In de Ravelse bossen ligt goed verscholen 'Het Heike'. Dit gerestaureerde urnenveld met grafheuvels of tumuli uit de vroege ijzertijd is ongeveer 2700 jaar oud en bevindt zich in een uitzonderlijk mooie staat.

Kasteel Boterberg (Kalmthout) lijkt recht uit een sprookje te komen. Het kreeg na jaren leegstand een nieuwe bestemming als co-housingproject.

Midden in het Zoniënwoud staat een mysterieus gebouw met koninklijke allures: dit is de Koninklijke Loge van de voormalige renbaan van Groenendaal, lange tijd de trots van de Belgische paardensport.

De modernistische architectenwoning van Marc Dessauvage uit 1980 (Loppem) is opgetrokken in strakke geometrische stijl, met een symmetrisch rooster van vierkanten rond een centraal trappenhuis, onbewerkte betonnen muren en veel lichtinval.

De mouttoren van de voormalige brouwerij Wauters langs de Gete is een opvallende verschijning in het Limburgse Halen. Hier werd tot in de jaren zestig het populaire Goudster-bier gebrouwen.

De voormalige schoenenfabriek Eperon d'Or is een pareltje van art-decoarchitectuur. Vandaag herbergt de site onder meer het Schoeiselmuseum (Izegem).

10/9 in heel Vlaanderen, de hele dag (tenzij anders vermeld), programma en andere info via openmonumentendag.be