Magie en licht in het Gravensteen

Knetterende haardvuren, kaarsen die het kasteel verlichten en overal muziek. En natuurlijk prachtig versierde kerstbomen en feestelijke kerstdecoratie: alleen al daarom kan je het Gravensteen een Winterwonderkasteel noemen. Maar Historische Huizen Gent, organisator van dit evenement, heeft nog veel meer op het programma.

Middeleeuwse suspens

De Winterfeesten katapulteren het Gravensteen dit jaar helemaal terug in de tijd. Het is kerstmis 1183. De graaf van Vlaanderen ontvangt Henri II, koning van Engeland, en zijn familie in zíjn Winterwonderkasteel. Het is echter niet zomaar een bezoek: de Engelse koning is in Gent neergestreken om aan te kondigen wie zijn troonopvolger wordt. Al jaren strijden zijn zoons, Richard en John, bijgestaan door hun moeder, Eleonara Van Aquitanië, om de macht. En ondanks de gezellige vuren is de spanning voelbaar. Hier en daar klinkt er een valse noot. Het spel van de macht wordt voluit gespeeld ... Licht en donker geraken verwikkeld in een vurig gevecht... Het verhaal, dat leest als een middeleeuwse 'Dynasty', wordt vertelt met licht en kent zijn verrassende apotheose in de kelder onder de donjon van de burcht.

Winterbar, verhalen en nog veel meer

Iets drinken in de middeleeuwse stallingen van het Gravensteen? Het kan in de pop-up winterbar! In een gezellig decor kunnen bezoekers genieten van een glühwein of biertje, een kans die ze maar één keer per jaar krijgen.

Van 26 december tot en met 30 december (tussen 15 en 17 uur) en entertainen vertellers groot en klein met winterse verhalen. De perfecte aanvulling van je gezinsuitstap. In diezelfde periode staan er ook vier aperitiefconcerten (om 11 uur) op het programma.

Tijdens de tweede week van de kerstvakantie komt het Spekkenfestival langs met zijn magisch theater. Er zijn drie voorstellingen op 3, 4 en 5 januari.

Praktisch

Het Winterwonderkasteel is nog open tot en met 7 januari. Elke dag open van 10 tot 18 uur, op vrijdag, zaterdag en de hele kerstvakantie avondopeningen tot 22 uur. Gesloten op 24, 25, 31 december en 1 januari! Meer info vind je op de website gravensteen.stad.gent/nl

Info en tickets over het Spekkenfestival vind je op de website www.spekken.be