Kunstennacht Hasselt

Op donderdag 3 mei is het opnieuw Kunstennacht in Hasselt. Van 18 tot 23 uur stellen verschillende musea, galerijen en kunstenaars hun deuren gratis open voor het publiek waardoor de binnenstad wordt omgevormd tot een groot kunstenparcours.

Allerlei animatie

Er zal meer te zien en te doen zijn dan enkel tentoonstellingen: allerlei demo's, workshops, performances, rondleidingen en voorstellingen zullen doorgaan in de stad. Zo kan je in Villa Verbeelding portretten leren tekenen naar aanleiding van de tentoonstelling van Ingrid Godon. De expo Outside Inside, waar meer dan dertig nationale en internationale kunstenaars aan meewerken, laten de lijn tussen street art en andere kunstvormen vervagen. In de straten kan je de carnavaleske parade van kunstenaarscollectief Schmiegd spotten.

The Artist's Studio

Op 3 mei zal er ook een gloednieuwe tentoonstelling worden geopend. Z33 maakte in samenwerking met Vonk de tentoonstelling The Artist's Studio. Deze handelt over de verhouding tussen kunstwerken en hun ontstaansplek.

De Kunstennacht wordt afgesloten met een afterparty. Dj's Jan Marechal en Johan Bruninx zorgen voor de nodige beats.

Meer info op www.kunstennacht.be