Kunsten-Stad aan Zee

Voor het derde jaar op rij nodigde stad Oostende nationale en internationale street artists uit om de binnenstad extra kleur te geven. Vijftien graffitimeesters leefden zich ook dit jaar uit op enkele maagdelijke muren: van het stedelijk zwembad en het Ensorinstituut tot de gevel van het Rubenshotel.

Kunstenroute

Dat brengt het totaal op 50 kunstwerken. Als je kuiert door de stad kom je er altijd wel enkele tegen. Wil je graag de tijd nemen om alle kunstwerken te bewonderen? Volg dan de uitgestippelde kunstenroute. Op de gratis fiets- en wandelroute staan alle kunstwerken aangeduid.

Meer informatie over de kunstwerken, de artiesten achter de werken en de gebruikte technieken vind je in de catalogus van het festival. Deze kost 9,99 euro en is te verkrijgen bij Toerisme Oostende en bij verschillende boekhandels.

Als je de achtergrondinformatie en anekdotes liever hoort van een diplomeerde gids, kan je elke zondagochtend aansluiten bij de geleide wandeling. Hiervoor dien je je vooraf online in te schrijven.

Ook voor kinderen zijn de kunstwerken van The Crystal Ship een fijne culturele ontdekkingstocht. Binnenkort komt de hernieuwde Kids Guide uit om het voor hen nóg leuker te maken.

"Met The Crystal Ship brengen we kunst naar de mensen, bij de inwoners. Onze formule is om midden in de stad, op muren midden in de wijk, op plaatsen waar mensen wonen, werken, leven, ... kunstenaars hun ding te laten doen." (Burgemeester Johan Vande Lanotte)

Alle info vind je op de website van The Crystal Ship of op de website van Visit Oostende. Je kan The Crystal Ship ook volgen via Facebook, Twitter, Instagram en Tumblr.