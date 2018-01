Komaan, trek je warme kleren aan!

1 BUITENBORREL IN HET BOS

Het nieuwe jaar stevig inzetten? Je traditionele familiefeest in een gezellig winterjasje steken? Er zijn meerdere redenen voor een buitenborrel in het bos. Trek samen op pad en organiseer een deugddoende wandeling met een hapje en drankje. Informeer je vooraf over waar je in het bos een kampvuur mag maken. Voorzie, waarom niet, ook in een heus kampvuurdiner. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Denk aan warme chocolademelk, soep, ofbrood en worst op een stokje. Brood gedipt in gesmolten camembert doet het altijd goed. En als dessert? Geroosterde marshmallows, of beter nog: s'mores.

2 DAUWTRAPPEN

Er is goed en minder goed nieuws als we het hebben over een dauwtrip in deze tijd van het jaar. Het goede nieuws: de dagen zijn korter. Dat betekent dat je niet ontiegelijk vroeg je bed uit moet om een mooie zonsopgang te zien. Het minder goede nieuws? Met je blote voeten in het gras stappen zal iets minder aangenaam zijn dan in de zomer. Toch loont het ook in de winter de moeite om je wekker extra vroeg te zetten. Tegen de tijd dat jij al een geweldige zonsopgang hebt meegemaakt, start de dag pas voor de meeste mensen. Dat blijft een magisch gevoel.

3 GEEF EENS WAT VAN JE TIJD CADEAU

Iemand jarig in deze wintertijd? Pak het dit jaar eens minder klassiek aan en stop een ervaring in het cadeautje. Een boswandeling met een pannenkoek, of een super-deluxe verrassingspicknick. Een museum in het groen, zoals het Middelheimmuseum in Antwerpen of het Kröller-Muller Museum in de prachtige Hoge Veluwe. Een middagje kanovaren in Park De Biesbosch, dassen zoeken in de Voerstreek, of luisteren naar het burlen van de herten, volgende herfst in de Ardennen. Waar wacht je nog op?

4 SPEUR NAAR SPOREN EN ANDERE ZOEKTOCHTEN

Wist je dat sneeuw een prima ondergrond is om te speuren naar pootafdrukken van dieren? Soms vind je ook andere sporen, zoals een braakbal of een vossendrol. Een originele zoektocht is een andere manier om jonge wandelaars warm te maken voor een tripje naar het bos. Op www.zondagbosdag.be kan je er een heleboel gratis downloaden, van een zintuigenzoektocht over een kleurenexpeditie tot de erg populaire jakkiedingenzoektocht - slijm en drollen inclusief. Ook een topper: iets verzamelen. Had je nog dennenappels nodig voor dat bloemstuk? Of stukjes schors? Vraag aan je (klein)kinderen om mee te zoeken.

5 SPOT DE WINTERSE VOGELS

In de winter halen vogelaars hun hartje op: in kale bomen zien ze de vogels makkelijker zitten. Buizerd, specht, gaai en merel zijn standvogels die je dan goed kan spotten. Sommige (deel)trekvogels verruilen ons land tussen oktober en maart voor warmere oorden, maar sommige vogels uit het noorden overwinteren bij ons, zoals roodborstjes en spreeuwen. Dit is ook een prima moment om overwinterende watervogels te bespieden, zoals fuut, aalscholver, blauwe reiger, meerkoet en waterhoen.

6 SCHRIJF JE IN VOOR EEN KORTE NATUURCURSUS OF BEGELEIDE WANDELING

De winter is het uitgelezen moment om je natuur-kennis wat bij te stellen. De natuurvereniging in je buurt organiseert vaak interessante cursussen, rondleidingen of workshops toegespitst op één (winters) thema. Een snelle zoektocht bracht ons bij een korte cursus rond water- of weidevogels en 'het bos in de winter', een verrassende uilen- en paddenstoelen-wandelingen, en een weekendje stoer bushcraften. Kiezen wordt moeilijk.

7 PRIK ALVAST EEN DATUM OM DE EERSTE VOORJAARSBLOEIERS TE ZOEKEN

Van onvergetelijke ervaringen gesproken: vanaf februari kan de voorjaars-bloeierspret weer beginnen. Eerst piept het sneeuwklokje tevoorschijn. Daarna komen de sleutelbloem en de bosanemoon, op de voet gevolgd door het speenkruid. Het Hallerbos is de klassieke plek om eind april te genieten van de wilde hyacint, maar ook in andere gebieden in Vlaanderen en Nederland vind je dit prachtige plantje (en is het minder druk). Snel zijn is een must, want de bloei duurt niet langer dan zo'n twee weken.