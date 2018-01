Klein glaasje, groots feest

Volgende week, op 14 en 15 oktober om precies te zijn, staat heel Hasselt in het teken van de jenever. Met de jaarlijkse Jeneverfeesten wil met de 'rijkdom van het Hasselts verleden als hoofdstad van de jenever' in de kijker zetten. Toch gaat het niet om een geschiedenisles want de historie leeft verder in de huidige generatie Hasseltse 'wittekes'.

Naar jaarlijkse traditie beloven de Jeneverfeesten een rijk gevuld programma. Je kan er proeven van jenever en andere heerlijkheden, er is een stadsfontein waarvan het water in jenever verandert, er is een kelnerwedloop en overal in de straten en op de pleinen is er muziek, dans en straattheater.

Het Jenevermuseum speelt - hoe kan het ook anders - een centrale rol en houdt een nieuwe huisjenever boven de doopvont. Verder loopt er in het museum én in 8 horecazaken in de stad de fotottentoonstelling 'Booze in Hollywood': deze toont een selectie van iconische foto's uit de Golden Age (1920-1960) van de Amerikaanse filmstad met sterren als Frank Sinatra, Humphrey Bogart en Marilyn Monroe.

Nieuw dit jaar is de Jenever Hop on - Hop off tour, waarmee je de jeneverstad op een comfortabele manier kan ontdekken. Wil je Hasselt en haar jenever op een andere manier ontdekken? Schrijf dan in voor de wandeling van OWSH oftewel de 'Onafhankelijke Wakkere Stadsgids Hasselt'. Ann Valvekens neemt je mee langs bijzondere bezienswaardigheden en onverwachte plekjes in het teken van jenever op zaterdag en zondag, telkens van 14 tot 16 uur. Inschrijven voor 12 oktober (!) kan via info@owsh.be.

Het volledige programma van de Jeneverfeesten vind je op de website.