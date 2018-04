Klankenbos Nocturne met Collectief Publiek Geluid & Maika Garnica

Een bos is per definitie een plek waar stilte centraal staat. Dat is nochtans niet meteen het geval voor het Klankenbos. Vijftien klankinstallaties werden zo opgesteld door internationale klankkunstenaars om optimaal oor én oog te behagen. Toch zijn er ook momenten van pure stilte tijdens een wandeling door het bos en net die dualiteit leert je bewuster omgaan met stilte en geluid.

Muzikale nachtwandeling

Op zaterdag 21 april kan je in het Klankenbos terecht voor een muzikale nachtwandeling met performances van jonge muzikanten en geluidskunstenaars van Collectief Publiek Geluid. De Antwerpse kunstenares Maika Garnica stelt die avond eveneens haar 'sound objects', fantasierijke keramische sculpturen die bespeelbaar zijn als instrument, voor aan het publiek.

Deze wandeling in het duister zal je - met zaklamp in de hand - stimuleren om een omgeving eens op andere manier te beleven. Verwacht je aan muzikale verrassingen zoals fluitconcerten, performances met megafoons en ruisradio's en een muziekensemble gedirigeerd door licht.

Twee nieuwe kunstwerken

Die avond zijn er ook twee gloednieuwe klankkunstwerken voor het eerst te aanschouwen en -horen. Het gaat om het werk "Aandacht" van Philipp Hawlitschek en "Schwungbumm" van Marius Buck.

Het Klankenbos heeft een gratis app voor Android via de Google Play Store en voor iOS via de App Store.

Leuk weetje: Atlas Obscura nam het Klankenbos op in "Cool & unusual things to do in Belgium".

"Strange, almost otherworldly sounds saturate the air within this public park. While following the well-trodden trail, you'll come across wooden artwork tucked among the trees. Their vibrations, clicks, and ability to warp ambient noise make for a surreal walk through the woods."

Tekst: Elli Van Boxem