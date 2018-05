Kikkers in de Zwin-bomen

Wie 'boomkikker' zegt, denkt spontaan aan de felgekleurde exemplaren van het tropische regenwoud. En toch bestaat er ook een Europese boomkikker. Misschien minder bekend als zijn exotische broertjes en zusjes, maar minstens even bijzonder. Zijn rug is glad en meestal grasgroen, en in de flanken heeft hij een mooie donkere streep.

Zoals met veel amfibieën in onze contreien is ook de boomkikker met uitsterven bedreigd, ook al zijn de aantallen de jongste tien jaar flink toegenomen dank zij gerichte beschermingsmaatregelen. In het Zwin Natuur Park leven zo'n 170 exemplaren. Wie ze wil ontekken kan er op zaterdag 19 en 26 mei (telkens om 20 uur 's avonds) meegaan op een 'boomkikkerwandeling'.

De avond start telkens in het Natuur Educatief Centrum van het Zwin Natuur Park. Daar is er een presentatie over amfibieën en de boomkikker in het bijzonder. Daarna loodsen de gidsen de bezoekers in kleine groepjes door het Zwin Natuur Park, weg van de paden. Maar het is vooral het geluid dat de weg zal wijzen: boomkikkers kwaken om deze tijd en dan vooral in de eerste uren na zonsondergang. De mannetjes maken een zeer luid geluid om de vrouwtjes te lokken. Het geluid dat ze samen maken, is ongehoord. De ritmische roep is soms tot op een kilometer afstand te horen.

Praktisch

Inschrijven is verplicht en kan via de website www.zwin.be.

Deelnemen kost 5 euro voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar en 12 euro/volwassene.

Voorzie stevige stapschoenen of laarzen, lange broek en geruisloze, donkere kledij

De wandelingen zijn niet geschikt voor kinderwagens of rolstoelen en honden zijn niet toegelaten.