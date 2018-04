Kies voluit voor erfgoed

Faro (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw) en de Vlaamse en Brusselse cultuurgemeenschappen sloegen ook dit jaar de handen in elkaar voor een Erfgoeddag. Op zondag 22 april stellen 509 deelnemers in 232 gemeenten 700 gratis activiteiten voor. Het thema dit jaar is 'kiezen', iets wat ze maar al te goed kennen in de sector. Wat is wel en wat is niet belangrijk genoeg om te behouden voor volgende generaties?

Wanneer wordt beslist dat iets waardevol genoeg is om met zorg te bewaren, wordt dit geërfd goed van onze voorouders erfgoed. Dit kan gaan om verhalen, liederen, tradities, sociale gebruiken... Dan noemen we het immaterieel erfgoed. Materieel - tastbaar - erfgoed wordt onderverdeeld in roerend (beweeglijk; bv. een schilderij) en onroerend (onbeweeglijk; bv. een gebouw) erfgoed. Erfgoeddag focust op het roerend en immaterieel cultureel erfgoed en onderscheidt zich zo van Open Monumentendag, dat zich op het onroerend erfgoed toespitst.

Persoonlijk programma

Komende zondag heb je de mogelijkheid om nader kennis te maken met dit erfgoed. Je kan je programma zelf samenstellen via de website of raadpleeg een programmaboekje met lokale activiteiten via de dichtstbijzijnde erfgoedcel.

Wat dacht je van een doe- en zoektocht in Provinciedomein Raversyde (Oostende) waarmee je te weten komt welke verkeerde keuzes Hitler maakte tijdens WO II? Of kruip er in de huid van een Spaanse belegeraar rond 1600. Welke aanvalstechniek kies jij? In Ternat kan je dan weer letterlijk zelf geschiedenis schrijven door mee te doen aan de grote Wikipedia-massaschrijfsessie. Het Gentse Rijksarchief toont de bezoeker unieke stukken omtrent de keuzecriteria bij het bepalen van een voornaam voor een kind doorheen de tijd.

Er werd ook een app gemaakt waarmee het volledige programma op een makkelijke en overzichtelijke manier te raadplegen valt. De app bevat eveneens extra informatie over collecties en sommige erfgoedinstellingen gingen via de app aan de slag met augmented reality en iBeacons.

Let op: voor sommige activiteiten moet je vooraf reserveren.

Gratis vervoer

De Lijn en NMBS zorgen ervoor dat je je gratis van activiteit naar activiteit kan verplaatsen. Hiervoor moet je enkel de bon uitknippen uit de algemene infobrochure en deze tonen aan tram-, trein- of busbestuurder. Elke tweede blue-bike die je op Erfgoeddag huurt, is ook gratis.

De infobrochure is te verkrijgen in Lijnwinkels, bibliotheken, toeristische diensten, grote fietspunten, deelnemende organisaties of te bestellen via het gratis telefoonnummer 1700.

Sensibiliseringsactie

Erfgoeddag wordt ieder jaar populairder. Mensen beginnen meer en meer het belang van erfgoedbehoud in te zien. Tegelijkertijd daagt het erfgoedinstellingen jaar na jaar uit om te evolueren, om hun collecties op een meer eigentijdse manier tentoon te stellen.

2018 is ook het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed (EYCH18). Een heel jaar lang wordt het belang en rijkdom van identitieitsbepalende tradities en erfstukken doorheen heel Europa belicht.

Jammer genoeg kost erfgoedzorg, zoals alles, best wel wat geld. Daarom kwam FARO met de campagne Steun eens een erfgoeddoel. Minister van Cultuur Sven Gatz is er alvast enthousiast over: "Telkens ik verenigingen of initiatieven bezoek die met ons erfgoed bezig zijn, valt me op hoe passioneel mensen hiermee omgaan. En hoe boeiend, rijk en breed ons erfgoed wel is. Iedereen interesseert zich wel in een stukje ervan. Ik ben er zeker van dat veel Vlamingen zich zullen willen verbinden met een erfgoeddoel."

Volg Erfgoeddag 2018 via Facebook, Instagram of Twitter voor de laatste updates.

Tekst: Elli Van Boxem