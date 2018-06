Hotspot: cycling café Pedaleur de Flandres

Pedaleur de Flandres wordt een centrale plaats in Gent waar wielerfanaten elkaar kunnen ontmoeten en waar ze, met een pintje in de hand, naar hartenlust kunnen discussiëren over de wielerwedstrijden die er live worden uitgezonden.

Virtual reality

Als de weersomstandigheden te slecht zijn om buiten te fietsen, kunnen sportievelingen er komen hometrainen. "Je kan gebruik maken van onze virtuele trainers. Je hoeft niet langer fysiek bij elkaar te zijn om wedstrijdjes te rijden. Je fietst op het tv-scherm zij aan zij met wielrenners van over heel de wereld", legt Bram uit. Je kan de indoor trainingen zowel afwerken met je eigen fiets als met een gehuurde fiets.

De fietsen die ze verhuren zijn van het merk Factor. Je kan ze ook uittesten op de weg voor een dag, een weekend of zelfs een week. "Dit zijn heel exclusieve fietsen, die best wel prijzig zijn. Heel wat toprenners zijn fan. Als je na de testrit - net zoals wij - laaiend enthousiast bent over de fiets, kan je er ook een bestellen via ons." De Factor-fietsen zullen mooi geëtaleerd worden in het wielercafé.

Zoals het past bij een hippe cycling bar, zijn er eigen accessoires en kledij. "De fietswereld heeft nood aan wat stijlvollere outfits." Op donderdagavond zal er steeds een rit vertrekken vanuit het café, dus dan is het in Gent uitkijken naar een groepje wielrenners met de strakke outfits van Pedaleur de Flandres.

Bikewash

In de stad woont het merendeel van de mensen in een rijwoning of een appartement, wat als gevolg heeft dat het niet evident is om thuis aan je fiets te sleutelen en al helemaal niet om deze proper te maken na een ritje. Ook hieraan hebben Bram en Dieter gedacht. "We hebben een fietsdouche geïnstalleerd waar je heel makkelijk je fiets moddervrij kan maken. Er is daarnaast een ruimte om aan je fiets te werken. Als je zelf niet technisch bent aangelegd, kan je een afspraak maken met onze mekanieker."

Samen sterk

De droom was allang aanwezig bij Bram, maar pas toen de fietsenwinkel waar hij jarenlang werkte ermee ophield en hij noodgedwongen enkele maanden thuis was, kreeg deze steeds meer vorm. "Toevallig is Dieter, die ook werkte in de fietsenwinkel, mee op de kar gesprongen. Met twee is de stap net iets makkelijker dan alleen. In mijn eentje had ik er waarschijnlijk niet aan durven beginnen."

Crowdfunding

Naast de beslissing en de conceptuitwerking was er natuurlijk ook nog budget nodig om dit project te kunnen realiseren. Ze kozen ervoor om aan crowdfunding te doen. Iedereen die sponsorde kreeg een reward, bijvoorbeeld drie gratis koffies voor een bijdrage van 25 euro. Bovendien maakte iedereen die minstens dit bedrag schonk kans op een fietsframe ter waarde van 5000 euro. Een crowdfundingactie op poten zetten is niet zonder risico: "Het was best spannend, want als je je bedrag niet haalt, krijg je niets. Dan gaat het geld terug naar de mensen die gedoneerd hebben. Je moet je vooropgestelde termijn halen." Als een bepaald bedrag werd gehaald voor een tijdstip, beloofde Bram als tegenprestatie dertien keer de Koppenberg op te rijden. "Dat ben ik nog schuldig." (lacht) Crowdfunding is voor een deel ook marketing. "Je hebt meteen al een groepje klanten voor je gewonnen."

"Hierdoor wist mijn hele omgeving ook meteen waar ik aan begon. Ik kreeg plots berichtjes van mensen die ik al jaren niet meer had gesproken. Ze hadden respect voor de stap die ik zette en vonden het een leuk concept. Blijkbaar vinden veel mensen dat ondernemers moedige mensen zijn."

Zijsprongen

Fietsen wordt ook bij vrouwen steeds populairder. Zet Pedaleur de Flandres hier op in? "Het is gelogen als ik zou zeggen dat we al damesevenementen in ons hoofd hebben (lacht), maar we gaan wel dameskledij op de markt brengen en onze Factor-fietsen kunnen perfect gehuurd worden door vrouwen. Elke koersfiets is in principe een damesfiets. Je moet hem gewoon goed afstellen en het zadel veranderen."

Qua activiteiten is uitbreiding nochtans een optie. "Het zou fijn zijn om in de toekomst grotere ritten te organiseren, die dan begeleid worden door externen of door onszelf." Als het café goed draait, kunnen we eventueel personeel aannemen waardoor er tijd vrijkomt om nieuwe zijsprongen uit te denken. "En wie weet ooit een tweede vestiging, maar dat is echt langetermijndenken. De eerste tijd gaat alle aandacht naar de basisactiviteiten van het café in de Volderstraat."

Alle aandacht en ook het grootste deel van zijn tijd. "Als zelfstandige vervallen je uren, je moet er zelf over waken dat je er niet constant mee bezig bent." Als ik vraag wanneer hij het laatst heeft gefietst, moet hij toegeven dat dat al twee weken geleden is. "Dat is een opoffering die ik moet maken. Eens het open is, hebben we twee sluitingsdagen: maandag en dinsdag. Dan kan ikzelf gaan fietsen, maar natuurlijk niet in groep, want dat gebeurt in het weekend. Het zal zoeken zijn naar een nieuw ritme, maar ik heb het er zeker voor over."

De prijzen en openingsuren van Pedaleur de Flandres zullen gecommuniceerd worden via hun Facebookpagina.

Tekst: Elli Van Boxem