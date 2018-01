Het dagelijkse leven in miniatuur

Eerder organiseerde het Hallepoortmuseum al de tentoonstellingen 'PIEP! Speelgoed om in te knijpen' en 'De kleine soldaatjes van de Groote Oorlog', waarin speelgoed en het dagelijkse leven centraal stonden. Dat is ook het geval in de nieuwe tentoonstelling 'Little Life', die de bezoeker meeneemt naar een kleine wereld, die op wonderlijke wijze het huiselijk leven van de burgerlijke milieus uit de negentiende en begin twintigste eeuw verbeeldt.

Koken, poetsen, de tafel dekken, het bed opmaken, bezoek ontvangen, een huis inrichten,... Het dagelijkse leven in huis is een onuitputtelijke inspiratiebron voor het kinderspel. Met poppen, poppenhuizen, fornuisjes, meubeltjes en serviesjes verzinnen kinderen verhalen en bootsen ze de huiselijke bezigheden van volwassenen na. Meer dan 100 jaar geleden was dit soort speelgoed voorbehouden voor meisjes uit de rijkere klassen. Aan de hand van zes poppenhuizen, enkele poppenkamers en heel wat speelgoedmeubilair uit de periode 1850-1920 wordt geschetst hoe een woning, het interieur en het dagelijks leven van een gegoede familie eruit zag.

Speelzolder

De tentoonstelling heeft plaats op de derde verdieping van het Hallepoortmuseum. Na het bezoek kunnen families terecht op de speelzolderwaar de kinderen zich kunnen uitleven met een megagroot poppenhuis, kunnen wegdromen met een boek of creatief aan de slag gaan in de knutselhoek.