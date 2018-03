Het Atomium is 60 en dat wordt gevierd!

De wereldtentoonstelling Expo 58 opende op 17 april 1958 op de Heizelvlakte in Brussel. Het succes was overweldigend, met meer dan 42 miljoen bezoekers van over heel de wereld. Meest iconische 'gebouw' werd het Atomium, een spectaculaire uitvergroting (165 miljard keer!) van een ijzerkristal. Het was bedoeld als tijdelijke constructie, net als alle andere paviljoenen en zou na afloop worden gesloopt. Gelukkig werd beslist om het te houden.

Alleen: de constructie was niet bedoeld voor de eeuwigheid. Een grondige renovatie enkel jaren geleden was pure noodzaak. Maar het resultaat is dat na 60 jaar het Atomium nog altijd staat te blinken in Brussel. Vijf van de negen bollen zijn open voor het publiek en vandaag doet het monument dienst als tentoonstellingsruimte, uitkijkpunt en toeristische attractie.

Terug naar expo 58

Tijdens dit jubileumjaar van het Atomium wordt uitvoerig teruggekeken naar het evenement waarop het allemaal begon. Onder de noemer 'Galaxy 58' startten dit weekend liefst drie tentoonstellingen met expo 58 als thema.

1. 'People of 58' in het Atomium zelf toont foto's, video's en voorwerpen van expo 58 die nog nooit eerder werden tentoongesteld. Daarmee wordt een beeld geschetst van de expo maar vooral van de mensen die het evenement bezochten en hoe zij dit beleefden.

2. 'Graphic 58', in het ADAM - Brussels Design Museum op een boogscheut van het Atomium, gaat over grafiek en architectuur en hoe deze in die tijd met elkaar communiceerden.

3. 'Podium 58', ook in het ADAM - Brussels Design Museum, is de derde in rij en toont hoe de bezoekers van de wereldtentoonstelling er op hun paasbest bijliepen. Deze expositie kwam tot stand in samenwerking met het Mode & Kant Museum en geeft een beeld van de mode in die periode.

Een jaar boordevol evenementen

Naast de tentoonstellingen zijn er ook andere nieuwigheden. Zo wordt er een stripalbum 'Glimlach 58' uitgebracht en het bier 'FLO 58' geïntroduceerd. Liefhebbers van brocante kunnen hun hart ophalen tijdens 'Rommelmarkt 58' in april. En om echt in de sfeer te komen van de jaren 50, ga je natuurlijk naar het festival 'Rock Around the Atomium'.

Praktisch

Tijdens dit hele jubileumjaar geeft het inkomticket voor het Atomium automatisch toegang tot het ADAM - Brussels Design Museum.

Rommelmarkt 58 vindt plaats op 28 en 29/04 tussen het Atomium en ADAM, telkens van 10 tot 18 uur.

Festival Rock around the Atomium vindt plaats op 5 en 06/05 aan de voet van het Atomium.

Alle info vind je op de website van het Atomium en het ADAM.