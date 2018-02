Op de elfde editie van Flanders Horse Xpo zal reining, westernrijden, helemaal terugkeren. Wereldkampioen Bernard Fonck toont je hoe je een perfecte slidingstop uitvoert.

Verder staan er heel wat nationale en internationale wedstrijden op het programma in verschillende disciplines: jumping, dressuur en mennen, het komt allemaal aan bod.

Heb je vragen over de koop van je eerste paard of wil je wat meer leren over het voer? Dan moet je je zeker inschrijven voor de infosessies of naar een van de vele demonstraties gaan.

Voor de kinderen is er een speciale western-zone gemaakt, waar ze op een speelse manier kunnen kennis maken met het paard en alles wat ermee te maken heeft.

Flanders Horse Xpo, 23-25 februari in Flanders Xpo, Gent. Het volledige programma en alle praktische info vind je op www.flanders-horse-expo.be