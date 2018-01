Feest van licht

In de Plantentuin van Meise wordt elk seizoen gevierd. Ook de winter! De WinterFloridylle eert de winter en luidt tegelijkertijd het nieuwe jaar in. Vier avonden lang wordt je getrakteerd op een dromerig lichtspektakel en verrassende animatie. Op het programma staan feeërieke avondwandelingen langs de mooiste naaldbomen van het domein. In het gezellige winterdorp kunnen bezoekers zich ten slotte opwarmen met een hapje en een drankje. De vuurshow 'Draak' vertelt het verhaal van de laatste draak op aarde.... Voor de kleinsten is er nog een extra verrassing voorzien.

Winterfloridylle, 03-06/01, 18-23 uur (kassa tot 20.30 u.), enkel toegankelijk via de hoofdingang Nieuwelaan 38, Meise. Info: floridylle.be