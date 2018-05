Een wandeling door natuur en kunst

Het idee voor een wandeling, die start in de plantentuin van de universiteit en eindigt tussen de schilderijen van het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK), kwam van de gidsen van de plantentuin. Zij zagen duidelijke linken tussen de collectie van het museum en de ruim 10.000 plantensoorten die de Plantentuin bezit. Met deze wandeling wordt een brug geslagen tussen plantkunde en kunst, wetenschappelijke kennis en artistieke interpretatie, observatie en verwondering.

Kunstenaars gebruiken bloemen en planten al eeuwenlang ter inspiratie van hun werken. Ze worden impressionistisch of realistisch weergegeven, in een romantische context of als religieus symbool. In de zestiende eeuw kregen ook wetenschappers interesse in de flora en gingen plantentuinen aanleggen.

Praktisch

Op 26/05, 23/06, 28/07, 25/08, 22/09 en 20/10 zijn er rondleidingen die je kan bijwonen door een mailtje te sturen naar lieven.van.den.abeele@stad.gent. Het kost je de toegangsprijs van het museum + vijf euro voor de gids. De gidsen van dienst zijn Eric De Vos en Hilde Van Crombrugge. De wandeling start steeds om 10 uur en duurt tweeënhalf uur. Er wordt samengekomen voor de start aan de hoek van de K. L. Ledeganckstraat en E. Clauslaan.