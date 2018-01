Een vleugje kleur

De dagen terug gaan lengen, ontwaakt ook stilletjes het leven in tuinen en parken. Voorzichtig, haast onmerkbaar. Maar wie alert is, ontwaart hier en daar tekenen van nieuw leven: fris groen dat boven het half vergane herfstbladeren uitpiept, een voorzichtig klokje dat de kop opsteekt en kale takken die frêle bloempjes dragen. Zelfs als hebben ze kleur, winterbloeiers zijn over het algemeen heel bescheiden. Het Arboretum van Kalmthout is een van die plekken waar je een fraaie collectie toverhazelaars kan bewonderen.

De hamamelis of toverhazelaar bloeit ongeacht koude of sneeuw met gele, oranje of rode bloemen op de kale takken. De verzameling in Kalmthout is de grootste in Europ en bevat enkele oude en grote exemplaren. Van 6 januari tot 28 februari opent de tuin de deuren voor de Hamamelisfeesten en krijgen bezoekers de kans om deze struiken in al hun glorie te ontdekken. Tussen 11 en 16 uur start elk uur een wandeling met gids.