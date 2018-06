Duurzaam design

Na enkele voorzichtige vingers in de lucht, was het uiteindelijk MIT-professor Dennis Meadows die met zijn publicatie "The limits to growth" in 1972 de wereld met de neus op de feiten drukte: onze overconsumptie en drang naar economische groei zal ons op korte termijn de planeet kosten.

Ook al heeft het nog enkele decennia geduurd vooraleer het volledig doordrong, nu zijn we eindelijk op de goeie weg. Steeds meer burgerinitiatieven die duurzamere manieren van leven promoten, zien het levenslicht en kennen succes (denk maar aan 'Mei Plasticvrij').

Overconsumptie en design

Ook de designwereld weet dat het genoeg is geweest. Het centre d'innovation et de design au Grand-Hornu houdt onder de noemer "The limits to growth!: design en nulgroei" een tentoonstelling over de thematiek. De expo is tweeledig. Enerzijds zijn er werken die op een humoristische wijze de gebreken van het dominante systeem blootleggen. Anderzijds zijn er kunstwerken die tonen hoe het anders kan: vrijwillige eenvoud, recycling, lokale productie, low tech, de strijd tegen geprogrammeerde veroudering en de opkomst van nieuwe economische modellen.

De week voorafgaand en tijdens de eerste week van de tentoonstelling worden er twee artist-residencies georganiseerd. Het gaat om kunstenaars Mathilde Pellé uit Tours en Laurent Tixador uit Nantes. Buiten hen zullen er nog een twintigtal designers deelnemen aan de expo.

De catalogus is wegens duurzaamheidsoverwegingen enkel online raadpleegbaar en dit via www.cid-grand-hornu.be.