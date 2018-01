Dodoens 500 jaar

Op 29 juni is het exact 500 jaar geleden dat Rembert Dodoens werd geboren (1517-1585). Hij is één van de grootste plantkundigen van Vlaanderen en wijdde zijn leven aan onderzoek naar sterrenkunde, geneeskunde en de rol van geneeskrachtige planten. Hij publiceerde in 1554 de eerste editie van het Cruydeboeck, een boek met beschrijvingen van planten en hun toepassing. Het was één van de eerste wetenschappelijke werken die in het Nederlands verschenen. Daardoor werd de kennis beschikbaar voor iedereen die kon lezen, en niet alleen voor de mensen die Latijn kenden.

Picknicken in het groen

De Plantentuin in Meise wil de verjaardag van deze grote Vlaming niet ongemerkt voorbij laten gaan. In juli en augustus kan je aanschuiven aan de grote zeshoekige picknicktafel, omringd door verschillende planten die in het Cruydeboeck beschreven staan. De zes zijden van de tafel verwijzen naar de zes delen van het Cruydeboeck. Bij elke plant staat een paneel met informatie over de plant: een copie van de originele tekst uit het Cruydeboeck en leuke weetjes. Ideaal om op een mooie zomerdag je eigen picknick mee te brengen en te genieten van een zomerse maaltijd aan de grote picknicktafel met zicht op het Kasteel van Bouchout!

Pareltjes in de bib

De Plantentuin bezit ook een groot aantal originele werken van de verschillende uitgaven van het Cruydeboeck in het Nederlands, maar ook in andere talen. Zowel een origineel exemplaar (editie van 1644) als reproducties van Dodoens' Cruydeboeck en werken over de plantkunde van de 16de eeuw kan je bewonderen in de bibliotheek in het Herbariumgebouw.

Ook in de Tuinwinkel ligt een origineel exemplaar uit 1644.

Seizoensfeest zet de zomer in

De start van de viering van 500 jaar Dodoens brengt Plantentuin Meise helemaal in zomerse sferen. Op 1 en 2 juli, tijdens het seizoensfeest de ZomerFloridylle, kan je in Plantentuin Meise genieten van veel zomerse activiteiten voor jong en oud. Creatieve mini-workshops op het Pachthof, leren klimmen als een liaan in onze grote eik met een echte boomklimmer, genieten van een minicircus, of leren rollen als een zaadje in de circusworkshop...

Plantenliefhebbers kunnen deelnemen aan een van de twee gegidste wandelingen.Plantendokter Laurent Bernaerts (1 juli om 14 uur) vertelt je alles over nuttige en schadelijke insecten, plantenziekten en wat je eraan kunt doen. En op 2 juli leer je alles over onze terrasplanten en hoe ze te verzorgen.

Het volledige programma vind je op de website.