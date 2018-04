Dit jaar gaan we... fietsen!

Voor de cultuurfreak

De Donauradweg is een van de bekendste fietsroutes in Europa. Hij is 1500 km lang en loopt door Duitsland, Oostenrijk, Slowakije en Hongarije. Vooral het Oostenrijkse traject tussen Passau en Wenen is zeer geschikt voor cultuurliefhebbers. De Donau gidst je langs architecturale parels en interessante musea. Een mooi voorbeeld is de abdij van Melk, een Unesco werelderfgoed, die je groet vanop een berg met uitzicht op de Donau.

In Wallonië heb je ook heel wat Unesco werelderfgoed: de mijnsite van le Grand-Hornu, de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Doornik... Om dat allemaal te bezoeken kan je gewoon de fiets pakken. De Unesco Werelderfgoedroute is zo'n 507 km lang, verdeeld in 11 stukken en gaat van Doornik tot Blegny.

Voor de sportieveling

De Ronde van Vlaanderen staat elk jaar rond Pasen op het programma. Deze pittige route kan je ook zelf rijden - of toch stukken ervan - en dat in drie verschillende lussen: de blauwe lus, de rode lus en de gele lus. Je fietst over bekende hellingen zoals de Muur van Geraardsbergen en de Oude Kwaremont en ondertussen kan je (hopelijk) genieten van de Vlaamse natuur.

Neckermann organiseert samen met Sporza en radio 2 fietsvakanties naar Mallorca voor wielerliefhebbers van verschillende niveaus. Elke dag wordt een schitterende fietsroute uitgestippeld doorheen prachtige landschappen. De iconische fietsregio, met kleppers als Sa Calobra en Cap Formentor, worden onder andere bedwongen. De komende editie is uitverkocht, maar hou de website zeker in de gaten voor volgende data.

Tussen juni en oktober kan je jouw sportieve benen bovenhalen voor de Route des grandes Alpes. Zoals de naam al zegt, is dit een fietstocht door de Alpen. Je fietst van Thonon-les-Bains tot Menton, zo'n 684 km tussen bergpassen en natuurparken. Door de 16 000 hoogtemeters die overbrugd moeten worden, is het een serieuze uitdaging. Goed voorbereiden is de boodschap.

Voor de gezinsmens

Fietsen langs stranden, tussen bossen of in de stad: het kan allemaal met de Vélodyssée, die goed is voor 1200 km fietsplezier langs de Franse kust. De route is meestal vlak en voor 70% autovrij. Allemaal factoren die in het voordeel spreken van een gezinsvakantie. De nabijheid van stranden waar je geregeld kan ontspannen, is mooi meegenomen.

In de provincie West-Vlaanderen heb je heel wat fietsroutes op maat van kinderen. De figuurtjes Jaek en Nink nemen je op pad langs de IJzer of door het bos. Voor de sportievere bengels is er ook de Kleine Flandrien in Spé en Trappen van stad naar strand met pauzes in een kinderboerderij en het bakkerijmuseum.

Voor de natuurliefhebber

De Südschwarzwald Radweg kronkelt door het bekendste bos van Duitsland, het Zwarte woud. De fietsroute is 264 kilometer lang en brengt je langs de mooiste plekjes van het natuurgebied. De weg begint op 885 meter boven de zeespiegel. De fietsroute neemt bijgevolg geen hellingen meer, enkel dalen en genieten van de omgeving staat op het programma. De Duitse Wielervereniging geeft de fietsroute vier sterren op vijf.

De Wijers is een mooi natuurgebied in Limburg met meer dan 1000 vijvers. Bij het knooppunt 91 van het Limburgs fietsroutenetwerk kan je zelfs door een van de vijvers fietsen. Fietsen door het water is een unieke ervaring. In 2017 werd het uitgeroepen tot populairste fietspad.

Voor de bourgondiër

Fietsen door een prachtige omgeving en 's avonds heerlijk tafelen: dat is het concept van het Nederlandse initiatief Happen en Trappen. Ze hebben 160 fietsroutes over heel Nederland en België. Een vijfgangenmenu kost 39,95 euro en reserveren is verplicht.

Voor de einzelgänger

Fietsvakantie Vennbahn leid je door België, Nederland, Duitsland en Luxemburg en volgt het traject van de historische spoorweg. Je rijdt door heuvelachtig verkeersvrij gebied, maar omdat je rijdt op een oud spoorwegtracé zijn de hoogteverschillen niet zo groot. De route laat je in alle stilte genieten van de Hoge Venen en de Eifel.

Geniet van de rust langs de Kattegattleden, een fietsroute van 370 km - onderverdeeld in acht etappes - die je laat kennismaken met de Zweedse kust. De route werd uitgeroepen tot Cycle Route of the Year in Europe 2018.

Voor de e-generatie

22-30 september 2018 gaat het WK wegwielrennen door in Innsbruck en omgeving. De Tirol Tourist Board zet hier op in door onder meer meerdaagse routes uit te zetten die vooral geschikt zijn om af te leggen met een e-mountainbike. De accu's worden of langs de route (in berghutten) of tijdens de overnachting opgeladen. Er openden ook heel wat nieuwe slaapgelegenheden, waaronder een James Bond-hotel.

De nieuwe e-bikeroute La Route Verte leidt door zes Zwitserse parken. De route loopt van Schaffhausen tot Genève door de parken van de Juraboog. Een belevenis vol natuur, cultuur en boeiende ontmoetingen.

Voor de romanticus

De fietsroute Vallée du Loir à Véloleid je - met bij voorkeur je partner aan je zij / achterop de tandem? - van van de Champs-Elysées in Parijs via een van de mooiste trajecten van Frankrijk naar de Vallée du Loir. Deze charmante vallei wordt doorkruist door rustige landelijke weggetjes, pittoreske dorpjes, charmante kastelen en te ontdekken wijngaarden.

In Oost-Vlaanderen kan je de kastelenroute volgen die je vanuit Destelbergen (start aan het Gemeentehuis), over Heusden, naar het kasteel van Laarne voert. De fietstocht is 48 km lang.

Voor de levensgenieter

In de Berner Oberland regio (Zwitserland) kan je biken combineren met heerlijk ontspannen in de wellness. Via de kabelbaan klim je omhoog naar de Silleren om vervolgens af te dalen langs een bergpad naar Hahnenmoos. Het enige wat je moet doen is je zitvlak wat van het zadel heffen en genieten van de omgeving. Daarna ruil je je sportieve outfit in voor een bikini en badjas om te relaxen in de wellnessruimte van parkhotel Bellevue & Spa in Adelboden.

Je kan ook altijd zelf je binnenlandse en buitenlandse fietsroutes samenstellen via de website van RouteYou.

