De lente op haar allermooist in Plantentuin Meise

Sinds vorig weekend is de lente goed en wel in het land. De overgang naar warmer weer brengt een prachtige natuurmetamorfose met zich mee. De roze bloesems, gele paasbloemen, witte bosanemonen, de magnolia's die stralen in alle drie deze kleuren en het frisgroene van de openvouwende blaadjes vervangen plotsklaps het grijze winterdecor. En oh, spotten we daar de eerste bijen en hommels?

Magnoliawandeling

Magnolia's hebben het slim gezien. Nog voor de eerste groene stipjes aan de bomen verschijnen, staan ze al te stralen. Je kan niet anders dan houden van deze vroege winterverjagers. De plantentuin houdt een tiental verschillende soorten wilde magnolia's en cultuurvariëteiten die ze via een aangeduid parcours aan het publiek willen voorstellen. Het plannetje krijg je bij het binnenkomen van het park.

Heb je graag nog wat extra uitleg van een gids? Sluit dan aan bij de zondagswandeling van 15 april. Deze staat helemaal in het teken van de vroegbloeiers met uiteraard een hoofdrol weggelegd voor de mooiste, kleurigste en geurigste magnolia's.

Begin mei ruimt de magnoliawandeling plaats voor een historische wandeling. Op zondag 6 mei kan je in de Plantentuin terecht voor een geleide wandeling die de kleuren van mei benadrukt en op 3 juni gaat de gids dieper in op wilde planten.

Koning Amaryllo

Wanneer de eerste bomen knoppen krijgen en de grassprietjes opnieuw groener en langer worden, begint het bij koning Amaryllo te kriebelen. En niet zomaar een beetje, koning Amaryllo is dól op de lente. Niets in de wereld maakt hem gelukkiger dan op zoek te gaan naar de eerste bloemen, bijen en hommels. Liefst van al doet hij dit samen met de even-enthousiaste kinderen die de plantentuin bezoeken. Vraag bij de inkom naar je Amaryllo-zoektocht.

De lente ingekaderd

Twee grote vergulde kaders zijn zo opgesteld dat je samen met het prachtige lentedecor op de foto kan. Als je deze foto voor 18 april deelt op Facebook of Instagram met de hashtags #botanicgarden en #spring en de Plantentuin tagt, maak je kans op een bovenzicht vanuit een luchtballon, geïnstalleerd in de Plantentuin op zaterdag 21 april.

Zonnig terras aan oranjerie

Met de intrede van de lente is de prachtige oranjerie, ter hoogte van de ingang Meise-dorp, opnieuw elke dag geopend van 11 tot 18 uur. In de impressionante binnenruimte of op het ruime zonneterras met zicht op de grote vijver kan je genieten van koude en warme dranken en gerechten. Proef ook zeker eens het enige echte Plantentuinbier "Meiske van de streek" en in het slaatje geitenkaas kan je genieten van de Plantentuinhoning.

Expo's en workshops

Het hele jaar door organiseert de Plantentuin workshops en expo's. Deze lente kan je je fotografie-skills bijschaven op 13 mei met een workshop meervoudige belichting en op 20 mei met een over macro- en veldfotografie. Botanisch tekenen kan je leren in het weekend van 21 en 22 april.

Dominique Rousseau, papierkunstenaar, exposeert nog tot 22 april in het kasteel van Bouchout "Stille Wateren". Daarna neemt de expo "Natura Artis Magistra" het over. In de inkomhal van het Plantenpaleis en de ronde torenkamer van het Kasteel kan je nog tot het einde van het jaar genieten van de expo "Verliefd op de natuur" van Marine Coutelas, de Artist in Residence.

Plantentuinjogging

In de Plantentuin mag niet gejogd worden, maar de Meelopers van Meise zorgden ervoor dat het voor een zondag per jaar toch mag. 7,2 of 13,6 km kan je lopen tussen de Nationale plantenpracht. Deze editie, die doorgaat op 20 mei, is helaas al uitverkocht. Supporters kunnen er daarentegen nooit genoeg zijn. Combineer je wandeling met wat aanmoedigingskreten en wie weet loop je volgend jaar wel zelf mee over het glooiende landschap.

Tekst: Elli Van Boxem