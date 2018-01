Countryside geeft je zin in outdoorbelevenissen

Countryside kiest elk jaar een thema dat nauw aansluit bij de natuurlijke elementen. Zo was de hoofdrol op de beurs twee jaar geleden weggelegd voor de bossen en vorig jaar het water. Countryside blijft oog hebben voor ecologie en heeft als thema voor dit jaar groen gekozen.

Annick Teughels, Head of Event van Countryside: 3We gaan dit jaar resoluut voor groen, binnen én buiten. De grens van binnen naar buiten vervaagt of het nu in de stad is of op het platteland. Ons boegbeeld is dit jaar de ficus Elastica, als perfecte ambassadeur voor de beurs. Deze plant heeft een fantastisch blad, met een mooie textuur en een diepe groene kleur en straalt zowel buiten als binnen ... De ficus elastica als metafoor voor alles wat groen is en de zoektocht naar een 'groener leven' waarbij ook onthaasting en genieten kernboodschappen zijn. We hebben dan ook een heel programma opgezet rond dit thema dat prachtig in harmonie is met wat de bezoekers op Countryside zullen ontdekken, en waar ze zeker inspiratie kunnen halen voor hun eigen inside-out-beleving."

Let's go outside

Met het thema 'let's go outside!' wordt extra veel aandacht besteed aan natuurbeleving binnen en buiten, op het platteland en in de stad. Buitenkeukens worden volop geïnstalleerd, vuurkorven aangesleept en festijnen georganiseerd. In de stad wordt op daken geteeld en worden talloze bijenkorven geplaatst. Binnenshuis is de kamerplant een must geworden en iedereen heeft wel een 'customized' kruidentuintje. Het buitenleven is een sociaal gebeuren geworden, waarbij de 'look en feel' belangrijk zijn met meubilair en aankleding die zowel binnen als buiten dienst kunnen doen.

Nieuwe accenten

De bezoeker kan dit jaar op Countryside terecht voor outdoor reizen en sporten, natuurlijke materialen en producten van kwalitatieve kwekers- en makers en voor prachtige interieur- en outdoordecoratie.

Dat de hang naar natuur een feit is, getuige 'op je auto slapen', letterlijk een tent op de auto die overal 'a bedroom with a view' belooft! Hoe dat precies in mekaar zit kan je op de beurs ontdekken. Verder trimt Barbier Bobhead er wilde haargroei en komt er ook een heus biercafé waar nieuwe biertjes gedegusteerd kunnen worden.

Uiteraard ontbreken ook dit jaar de kookdemonstraties niet en geeft Linda Van Waesberge opnieuw enkele stylingworkshops. Dat meer en meer mensen kiezen ervoor om groenten, fruit en andere levensmiddelen bij de bioboer te halen, is ook Countryside niet ontgaan, en dus vind je dit keer een heuse biomarkt op de beurs.

Nest-beleving

Traditiegetrouw is ook Nest aanwezig op Countryside. Op onze stand vanalles te beleven. Om te beginnen zijn er de kookdemonstraties van Atag, Staub en Kenwood met bakspecialist Peter Balcaen. Nood aan interieuradvies? De specialisten van Levis en Quick-Step staan voor je klaar. En last but not least: ook Nest-medewerksters Caroline Verbrugghe en Mme Zsazsa komen naar onze stand. Caroline leert je zelf stijlvolle juweeltjes in elkaar te zetten en Mme Zsazsa deel haar moestuinkennis.