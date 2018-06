Citytrippen vlak bij huis

stay-ca-tion (n.) Mix tussen 'stay' en 'vacation'; een vakantie doorgebracht dicht bij huis; ook wel 'holistay' genoemd

Waarom nemen we toch altijd dat vliegtuig als we nood hebben aan vakantie? Tijd om te ontdekken wat voor moois en leuks er te zien en te doen is dicht bij huis.

Founder van Nederlands grootste travel- en lifestyleblog yourlittleblackbook.me Anne De Buck reise de afgelopen zes jaar de hele wereld rond om city en travel guides te maken. Voor ze aan dit avontuur begon, ging ze vaak op weekend dicht bij huis en dat heeft ze de laatste jaren best wel gemist. Daarom bundelde ze haar favoriete dichtbij-huis-tips en -adresje in een 'Staycation guide'. Bekende klassiekers zijn Amsterdam en Rotterdam. Maar je vindt in deze gids (15,5 x 20,5 cm groot, zodat hij in een niet al te kleine handtas past) ook minder bekende bestemmingen als Zwolle, Haarlem en Den Bosch. En ze doet zowaar ook vijf Vlaamse steden - Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent en Leuven - aan.

Ik wil naar Hasselt!

Staat de stad waar je graag wil citytrippen niet in Annes lijstje? Niet getreurd: de auteur geeft je ook tips om alles uit je reisje te halen. Hier zijn er alvast enkele:

1. Leg je eigen databank met hotspots aan. Die kan je verzamelen in een schriftje (the little black book) of digitaal in bijvoorbeeld Evernote.

2. Bereid je tocht goed voor, maar bekijk dit vooral niet als een onaangenaam werkje, dit is armchair travelling. Doe ideetjes op via social media (Facebook, Instagram, Pinterest of Youtube) of magazines. Zet al je gevonden adresjes nadien in Google Maps. Zet een groen vlagje of een geel sterretje bij adresjes waar je heen wil en een roos hartje bij de favorieten. Sla de lijst op, zodat je al je adressen offline kan raadplegen. Wanneer je op je bestemming bent, kan je ook steeds bij de locals polsen naar verborgen parels.

3. Laat genoeg tijd open in je planning om de stad al kuierend te ontdekken en om, als je er zin in hebt, een hele namiddag op dat leuke terrasje te blijven plakken en te keuvelen met de mensen rondom je.

4. Kijk op yourlittleblackbook.me of download de staycation-app voor de laatste updates en deel je eigen staycation-avonturen op sociale media met #ylbbstaycation

Anne De Buck - Staycation Guide. Lannoo. 223 blz. 20 euro

Tekst: Elli Van Boxem